Сегодня: Пятница, 10 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Участки на берегу реки Великой Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Псков-ЭКСПО Будет ли светло на дорогах? Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Иван Цецерский о проекте «Гордума-online»: Очень хорошо, что мы вместе будем выбирать народных лидеров

Иван Цецерский о проекте «Гордума-online»: Очень хорошо, что мы вместе будем выбирать народных лидеров

Чем больше людей будет принимать участие в обсуждении тех или иных кандидатов, тем проще будет определиться избирателям при формировании нового состава Псковской городской Думы. Такое мнение...



Иван Цецерский о проекте «Гордума-online»: Очень хорошо, что мы вместе будем выбирать народных лидеров

10.03.2017 11:36 ПЛН, Псков

Чем больше людей будет принимать участие в обсуждении тех или иных кандидатов, тем проще будет определиться избирателям при формировании нового состава Псковской городской Думы. Такое мнение высказал глава Пскова Иван Цецерский, комментируя новый масштабный проект «Гордума-online», который стартовал сегодня на Псковской Ленте Новостей.

«Ваш проект идет в русле прозрачности и открытости подготовки к выборной кампании, которую ведет партия «Единая Россия». У нас есть проект - праймериз, а это всегда публичное выдвижение кандидатов и голосование за них избирателей, причем независимо от того, член ты партии или нет. Эта публичная плоскость изначально принимается партией», - отметил он.

Иван Цецерский признал, что проект «Гордума-online» интересен для него, в том числе как для руководителя местного политсовета партии «Единая Россия». Он планирует следить за ходом проекта и присматриваться к потенциальным участникам выборов. «Кандидаты будут открываться и личными человеческими качествами, и какими-то общественно значимыми действиями в поддержку разных слоев населения. Это очень хорошо, что мы вместе будем выбирать народных лидеров нашей Псковской земли», - заключил он.

Напомним, ровно за полгода до Единого дня голосования Псковская Лента Новостей запустила новый масштабный проект «Гордума-online». Его цель - с помощью читателей, неравнодушных жителей Пскова, и опытных профессионалов-экспертов отыскать тех, кто достоин получить депутатский мандат и может быть полезен в Псковской городской Думе. Причем, не обязательно это должны быть люди, ранее участвовавшие в выборах и проявлявшие активность в политической жизни. С 10 марта можно направлять в редакцию ПЛН свои предложения по кандидатурам. Как вы этого сделаете - в форуме под новостью о старте проекта, письмом на электронный адрес pln-duma@yandex.ru или как-то иначе - не имеет принципиального значения.


 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
Гордума-online


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31