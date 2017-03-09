Иван Цецерский о проекте «Гордума-online»: Очень хорошо, что мы вместе будем выбирать народных лидеров

Чем больше людей будет принимать участие в обсуждении тех или иных кандидатов, тем проще будет определиться избирателям при формировании нового состава Псковской городской Думы. Такое мнение высказал глава Пскова Иван Цецерский, комментируя новый масштабный проект «Гордума-online», который стартовал сегодня на Псковской Ленте Новостей.

«Ваш проект идет в русле прозрачности и открытости подготовки к выборной кампании, которую ведет партия «Единая Россия». У нас есть проект - праймериз, а это всегда публичное выдвижение кандидатов и голосование за них избирателей, причем независимо от того, член ты партии или нет. Эта публичная плоскость изначально принимается партией», - отметил он.

Иван Цецерский признал, что проект «Гордума-online» интересен для него, в том числе как для руководителя местного политсовета партии «Единая Россия». Он планирует следить за ходом проекта и присматриваться к потенциальным участникам выборов. «Кандидаты будут открываться и личными человеческими качествами, и какими-то общественно значимыми действиями в поддержку разных слоев населения. Это очень хорошо, что мы вместе будем выбирать народных лидеров нашей Псковской земли», - заключил он.

Напомним, ровно за полгода до Единого дня голосования Псковская Лента Новостей запустила новый масштабный проект «Гордума-online». Его цель - с помощью читателей, неравнодушных жителей Пскова, и опытных профессионалов-экспертов отыскать тех, кто достоин получить депутатский мандат и может быть полезен в Псковской городской Думе. Причем, не обязательно это должны быть люди, ранее участвовавшие в выборах и проявлявшие активность в политической жизни. С 10 марта можно направлять в редакцию ПЛН свои предложения по кандидатурам. Как вы этого сделаете - в форуме под новостью о старте проекта, письмом на электронный адрес pln-duma@yandex.ru или как-то иначе - не имеет принципиального значения.





Источник: Псковская Лента Новостей