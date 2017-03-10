Надо попробовать - Михаил Хоронен о проекте «Гордума-online»

Интерактив
Политика
Недвижимость
Псковичам напоминают, что с 2017 года стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав3
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Праздничное послевкусиеПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Наша программа выходит 9 марта, что можно считать неким послесловием к вчерашнему Женскому дню. Не буду говорить «за всю Одессу», но региональная журналистика реально пропитана эстрогеном –...
«В любом случае любое новое благое дело ради учета интересов жителей - всегда положительно», - сказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей мэр Пскова с 2000 по 2009 год Михаил Хоронен, комментируя новый масштабный проект «Гордума-online», который стартовал сегодня на Псковской Ленте Новостей.
«Конечно, я согласен с тем, что надо попробовать. Другое дело, какой будет результат. Насколько качественно это будет реализовано, покажут итоги», - сказал Михаил Хоронен.
На тему возможных кандидатов он пока не готов говорить. «На эту тему, честно говоря, не думал», - сказал Михаил Хоронен. «Назвав любые фамилии, это будет фальстарт. Надо сначала с людьми переговорить потом называть», - считает экс-мэр Пскова.
Напомним, ровно за полгода до Единого дня голосования Псковская Лента Новостей запустила новый масштабный проект «Гордума-online». Его цель - с помощью читателей, неравнодушных жителей Пскова, и опытных профессионалов-экспертов отыскать тех, кто достоин получить депутатский мандат и может быть полезен в Псковской городской Думе. Причем, не обязательно это должны быть люди, ранее участвовавшие в выборах и проявлявшие активность в политической жизни. С 10 марта можно направлять в редакцию ПЛН свои предложения по кандидатурам. Как вы этого сделаете - в форуме под новостью о старте проекта, письмом на электронный адрес pln-duma@yandex.ru или как-то иначе - не имеет принципиального значения.
Источник: Псковская Лента Новостей