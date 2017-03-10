Надо попробовать - Михаил Хоронен о проекте «Гордума-online»

«В любом случае любое новое благое дело ради учета интересов жителей - всегда положительно», - сказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей мэр Пскова с 2000 по 2009 год Михаил Хоронен, комментируя новый масштабный проект «Гордума-online», который стартовал сегодня на Псковской Ленте Новостей.

«Конечно, я согласен с тем, что надо попробовать. Другое дело, какой будет результат. Насколько качественно это будет реализовано, покажут итоги», - сказал Михаил Хоронен.

На тему возможных кандидатов он пока не готов говорить. «На эту тему, честно говоря, не думал», - сказал Михаил Хоронен. «Назвав любые фамилии, это будет фальстарт. Надо сначала с людьми переговорить потом называть», - считает экс-мэр Пскова.

Напомним, ровно за полгода до Единого дня голосования Псковская Лента Новостей запустила новый масштабный проект «Гордума-online». Его цель - с помощью читателей, неравнодушных жителей Пскова, и опытных профессионалов-экспертов отыскать тех, кто достоин получить депутатский мандат и может быть полезен в Псковской городской Думе. Причем, не обязательно это должны быть люди, ранее участвовавшие в выборах и проявлявшие активность в политической жизни. С 10 марта можно направлять в редакцию ПЛН свои предложения по кандидатурам. Как вы этого сделаете - в форуме под новостью о старте проекта, письмом на электронный адрес pln-duma@yandex.ru или как-то иначе - не имеет принципиального значения.

Источник: Псковская Лента Новостей