Сегодня: Пятница, 10 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Участки на берегу реки Великой Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Иван Цецерский о проекте «Гордума-online»: Очень хорошо, что мы вместе будем выбирать народных лидеров

Иван Цецерский о проекте «Гордума-online»: Очень хорошо, что мы вместе будем выбирать народных лидеров

Чем больше людей будет принимать участие в обсуждении тех или иных кандидатов, тем проще будет определиться избирателям при формировании нового состава Псковской городской Думы. Такое мнение...5



Надо попробовать - Михаил Хоронен о проекте «Гордума-online»

10.03.2017 17:24 ПЛН, Псков

«В любом случае любое новое благое дело ради учета интересов жителей - всегда положительно», - сказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей мэр Пскова с 2000 по 2009 год Михаил Хоронен, комментируя новый масштабный проект «Гордума-online», который стартовал сегодня на Псковской Ленте Новостей.

«Конечно, я согласен с тем, что надо попробовать. Другое дело, какой будет результат. Насколько качественно это будет реализовано, покажут итоги», - сказал Михаил Хоронен.

На тему возможных кандидатов он пока не готов говорить. «На эту тему, честно говоря, не думал», - сказал Михаил Хоронен. «Назвав любые фамилии,  это будет фальстарт. Надо сначала с людьми переговорить потом называть», - считает экс-мэр Пскова.

Напомним, ровно за полгода до Единого дня голосования Псковская Лента Новостей запустила новый масштабный проект «Гордума-online». Его цель - с помощью читателей, неравнодушных жителей Пскова, и опытных профессионалов-экспертов отыскать тех, кто достоин получить депутатский мандат и может быть полезен в Псковской городской Думе. Причем, не обязательно это должны быть люди, ранее участвовавшие в выборах и проявлявшие активность в политической жизни. С 10 марта можно направлять в редакцию ПЛН свои предложения по кандидатурам. Как вы этого сделаете - в форуме под новостью о старте проекта, письмом на электронный адрес pln-duma@yandex.ru или как-то иначе - не имеет принципиального значения.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31