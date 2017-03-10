Сегодня: Суббота, 11 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Форум предпринимателей Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Лучшая интерьерная печать в Пскове
Иван Цецерский о проекте «Гордума-online»: Очень хорошо, что мы вместе будем выбирать народных лидеров

Иван Цецерский о проекте «Гордума-online»: Очень хорошо, что мы вместе будем выбирать народных лидеров

Чем больше людей будет принимать участие в обсуждении тех или иных кандидатов, тем проще будет определиться избирателям при формировании нового состава Псковской городской Думы. Такое мнение...12



Александр Братчиков о проекте «Гордума-online»: Я всегда приветствую общественное обсуждение

11.03.2017 12:33 ПЛН, Псков

Депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков положительно относится к запуску проекта «Гордума-online», который призван сформировать городской «парламент мечты» с помощью читателей Псковской Ленты Новостей, неравнодушных жителей Пскова, и опытных профессионалов-экспертов.

«Проект интересный. Я всегда приветствую общественное обсуждение», - сказал он в беседе с корреспондентом ПЛН.

Парламентарий предложил выдвинуть в качестве участника проекта, а в последующем и кандидата в депутаты Псковской городской Думы своего бывшего коллегу по областному Собранию Игоря Савицкого. «Я считаю, что с его темпераментом это было бы полезно. Другое дело, захочет ли сам Игорь Савицкий. Я считаю, что он бы представлял в городской Думе интересы всех обиженных», - отметил Александр Братчиков.

Напомним, ровно за полгода до Единого дня голосования Псковская Лента Новостей запустила новый масштабный проект «Гордума-online». Его цель - с помощью читателей, неравнодушных жителей Пскова, и опытных профессионалов-экспертов отыскать тех, кто достоин получить депутатский мандат и может быть полезен в Псковской городской Думе. Причем, не обязательно это должны быть люди, ранее участвовавшие в выборах и проявлявшие активность в политической жизни. С 10 марта можно направлять в редакцию ПЛН свои предложения по кандидатурам. Как вы этого сделаете - в форуме под новостью о старте проекта, письмом на электронный адрес pln-duma@yandex.ru или как-то иначе - не имеет принципиального значения.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
Гордума-online


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31