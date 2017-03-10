Александр Братчиков о проекте «Гордума-online»: Я всегда приветствую общественное обсуждение

Депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков положительно относится к запуску проекта «Гордума-online», который призван сформировать городской «парламент мечты» с помощью читателей Псковской Ленты Новостей, неравнодушных жителей Пскова, и опытных профессионалов-экспертов.

«Проект интересный. Я всегда приветствую общественное обсуждение», - сказал он в беседе с корреспондентом ПЛН.

Парламентарий предложил выдвинуть в качестве участника проекта, а в последующем и кандидата в депутаты Псковской городской Думы своего бывшего коллегу по областному Собранию Игоря Савицкого. «Я считаю, что с его темпераментом это было бы полезно. Другое дело, захочет ли сам Игорь Савицкий. Я считаю, что он бы представлял в городской Думе интересы всех обиженных», - отметил Александр Братчиков.

Напомним, ровно за полгода до Единого дня голосования Псковская Лента Новостей запустила новый масштабный проект «Гордума-online». Его цель - с помощью читателей, неравнодушных жителей Пскова, и опытных профессионалов-экспертов отыскать тех, кто достоин получить депутатский мандат и может быть полезен в Псковской городской Думе. Причем, не обязательно это должны быть люди, ранее участвовавшие в выборах и проявлявшие активность в политической жизни. С 10 марта можно направлять в редакцию ПЛН свои предложения по кандидатурам. Как вы этого сделаете - в форуме под новостью о старте проекта, письмом на электронный адрес pln-duma@yandex.ru или как-то иначе - не имеет принципиального значения.

Источник: Псковская Лента Новостей