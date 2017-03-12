Елена Косенкова могла бы предложить в качестве кандидатов в Псковскую городскую Думу своих сотрудников

проекта «Гордума-online» своих сотрудников. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя проект. Руководитель Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова могла бы предложить в качестве кандидатов в Псковскую городскую Думу в рамкахсвоих сотрудников. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя проект.

Она отметила, что своих сотрудников знает лучше всего и могла бы предложить их кандидатуры. «Кандидаты есть, желание их озвучить есть, но я этого делать не буду. Мне не хочется озвучивать фамилии моих людей, которых на форуме будут поливать черти знает какими словами. Это уважаемые люди, которые очень много сделали не только для нашего предприятия, но и для страны», - сказала Елена Косенкова.

В целом она считает, что проект ПЛН заслуживает внимания. «Дай бог, чтобы ваша инициатива прижилась. Может быть, какие-то кандидатуры реально попадут в парламент», - сказала руководитель предприятия.

«Я ведь человек советского времени, и фармации, которые создавались в то время, особые. Сегодня таких людей нет. Сегодня молодые люди хотят получить все и сразу», - добавила Елена Косенкова.

Напомним, ровно за полгода до Единого дня голосования Псковская Лента Новостей запустила новый масштабный проект «Гордума-online». Его цель - с помощью читателей, неравнодушных жителей Пскова, и опытных профессионалов-экспертов отыскать тех, кто достоин получить депутатский мандат и может быть полезен в Псковской городской Думе. Причем, не обязательно это должны быть люди, ранее участвовавшие в выборах и проявлявшие активность в политической жизни. С 10 марта можно направлять в редакцию ПЛН свои предложения по кандидатурам. Как вы этого сделаете - в форуме под новостью о старте проекта, письмом на электронный адрес pln-duma@yandex.ru или как-то иначе - не имеет принципиального значения.

Источник: Псковская Лента Новостей