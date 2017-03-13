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Мы должны выйти на выборы 10 сентября с максимально профессиональной командой - Иван Цецерский

14.03.2017 12:45 ПЛН, Псков

Особое внимание в «Школе кандидата "Единой России"» в Пскове будет уделяться теоретическим знаниям. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга 14 марта сообщил глава Пскова, секретарь Псковского городского местного отделения партии Иван Цецерский. 
 
 
«Зачастую от своих оппонентов мы слышим такую несуразицу. Многие, к сожалению, не понимают, что относится к полномочиям органов местного самоуправления. Кто-то идет и обещает "с три короба", не соизмеряя обещанное с финансовыми возможностями городского бюджета», - отметил он. 
 
В «Школе кандидата "Единой России"» при подготовке кандидатов в депутаты Псковской городской Думы значительная часть занятий будет посвящена финансовым отношениями муниципалитета с региональным и федеральным бюджетами. «Кандидаты должны знать, какие полномочия и как решаются на местном уровне. Мы должны выйти на выборы 10 сентября с максимально профессиональной командой», - сказал Иван Цецерский. 
 
Он также добавил, что в Пскове будет организован «исключительный контроль за ходом проведения процедуры предварительного голосования, чтобы не допустить тех форм и методов, которые будут незаконными либо отрицательно повлияют на авторитет партии». «Все это будет пресекаться на корню! Ни в коем случае не будет вседозволенности. Процедура будет проходить строго в соответствии с регламентом, утвержденным Центральным комитетом партии», - добавил секретарь Псковского городского местного отделения партии. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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