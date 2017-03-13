Мы должны выйти на выборы 10 сентября с максимально профессиональной командой - Иван Цецерский

Особое внимание в «Школе кандидата "Единой России"» в Пскове будет уделяться теоретическим знаниям. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга 14 марта сообщил глава Пскова, секретарь Псковского городского местного отделения партии Иван Цецерский.

«Зачастую от своих оппонентов мы слышим такую несуразицу. Многие, к сожалению, не понимают, что относится к полномочиям органов местного самоуправления. Кто-то идет и обещает "с три короба", не соизмеряя обещанное с финансовыми возможностями городского бюджета», - отметил он.

В «Школе кандидата "Единой России"» при подготовке кандидатов в депутаты Псковской городской Думы значительная часть занятий будет посвящена финансовым отношениями муниципалитета с региональным и федеральным бюджетами. «Кандидаты должны знать, какие полномочия и как решаются на местном уровне. Мы должны выйти на выборы 10 сентября с максимально профессиональной командой», - сказал Иван Цецерский.

Он также добавил, что в Пскове будет организован «исключительный контроль за ходом проведения процедуры предварительного голосования, чтобы не допустить тех форм и методов, которые будут незаконными либо отрицательно повлияют на авторитет партии». «Все это будет пресекаться на корню! Ни в коем случае не будет вседозволенности. Процедура будет проходить строго в соответствии с регламентом, утвержденным Центральным комитетом партии», - добавил секретарь Псковского городского местного отделения партии.

Источник: Псковская Лента Новостей