С ходом праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Псковскую городскую Думу можно ознакомиться на специальном сайте

С ходом праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Псковскую городскую Думу можно ознакомиться на специальном федеральном сайте партии https://pg.er.ru. Как сообщает корреспондент Псковской Ленте Новостей, ресурс был презентован в ходе брифинга в Пскове 14 марта.

Секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Котов отметил, что вся информация о проведении предварительного голосования размещена на сайте регионального отделения. Информация по праймериз в Псковскую городскую Думу, которые пройдут по первой модели и завершатся в единый день предварительного голосования - 28 мая, размещена также на федеральном сайте партии в разделе «Предварительное голосование».

На сегодняшний день на сайте отражены данные о 22 заявителях, которые хотят участвовать в предварительном голосовании. Сейчас пользователи ресурса видят фотографии и краткую биографию потенциальных кандидатов в депутаты Псковской городской Думы от «Единой России». Чуть позже у каждого зарегистрированного участника праймериз появится личный кабинет. Кроме того, с помощью ресурса каждый желающий сможет узнать ближайший счетный участок, куда можно будет подойти 28 мая, чтобы проголосовать за понравившегося кандидата. Здесь же будут выложены видеозаписи дебатов, которые пройдут в преддверии единого дня предварительного голосования.

Источник: Псковская Лента Новостей