Депутат Андрей Козлов проведет два занятия в «Школе кандидата» Новосокольнического района

Депутат Псковского областного Собрания, секретарь Новосокольнического отделения партии «Единая Россия» Андрей Козлов проведет две лекции в «Школе кандидата» Новосокольнического района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Первое занятие пройдет в муниципалитете 16 марта по адресу: г. Новосокольники, ул.Ленинская, 54. Первую лекцию на тему «Политика. Политическая деятельность. Симулякры политики и политической деятельности. Современный российский парламентаризм» прочитают глава Новосокольнического района Виталий Соловьев и депутат областного Собрания Андрей Козлов. Всего в районе пройдут шесть занятий, по одному разу в неделю. Депутат также расскажет слушателям школы об организации, форме и методах работы с избирателями. Также лекторами школы в Новосокольническом районе выступят представители администрации района и городского поселения.

Добавим, «Школа кандидата» для потенциальных участников предварительного голосования будет организована во всех районах Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей