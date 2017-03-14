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Депутат Андрей Козлов проведет два занятия в «Школе кандидата» Новосокольнического района

14.03.2017 13:58 ПЛН, Псков

Депутат Псковского областного Собрания, секретарь Новосокольнического отделения партии «Единая Россия» Андрей Козлов проведет две лекции в «Школе кандидата» Новосокольнического района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Первое занятие пройдет в муниципалитете 16 марта по адресу: г. Новосокольники, ул.Ленинская, 54. Первую лекцию на тему «Политика. Политическая деятельность. Симулякры политики и политической деятельности.  Современный российский парламентаризм» прочитают глава Новосокольнического района Виталий  Соловьев и депутат областного Собрания  Андрей Козлов. Всего в районе пройдут шесть занятий, по одному  разу в неделю. Депутат также расскажет слушателям школы  об организации, форме и методах работы с избирателями. Также лекторами школы в Новосокольническом районе выступят представители администрации района и городского поселения.

Добавим, «Школа кандидата» для потенциальных участников предварительного голосования  будет организована во всех районах Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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