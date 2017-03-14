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Региональным координатором «Открытой России» в Пскове избран Юрий Каныгин

14.03.2017 18:25 ПЛН, Псков

Бывший руководитель Псковского областного отделения Национал-демократической партии Юрий Каныгин избран региональным координатором общественного движения «Открытая Россия». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей стало известно из собственных источников. Выборы прошли сегодня в ходе заседания координационного совета регионального отделения «Открытой России».

Кроме Юрия Каныгина, на пост руководителя объединения претендовал экс-депутат Гдовского районного собрания Алексей Малов.

Напомним, учредительная конференция движения состоялась в минувшее воскресенье, 12 марта. По результатам голосования в координационный совет были избраны пять человек. Выборы координатора были перенесены на вторник в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций.

Отметим, что Юрий Каныгин родился 24 марта 1989 года. Окончил инженерно-строительный факультет Псковского политехнического института.

Источник: Псковская Лента Новостей



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