Региональным координатором «Открытой России» в Пскове избран Юрий Каныгин

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|Илья Петров (другие записи автора)
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ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
Бывший руководитель Псковского областного отделения Национал-демократической партии Юрий Каныгин избран региональным координатором общественного движения «Открытая Россия». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей стало известно из собственных источников. Выборы прошли сегодня в ходе заседания координационного совета регионального отделения «Открытой России».
Кроме Юрия Каныгина, на пост руководителя объединения претендовал экс-депутат Гдовского районного собрания Алексей Малов.
Напомним, учредительная конференция движения состоялась в минувшее воскресенье, 12 марта. По результатам голосования в координационный совет были избраны пять человек. Выборы координатора были перенесены на вторник в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций.
Отметим, что Юрий Каныгин родился 24 марта 1989 года. Окончил инженерно-строительный факультет Псковского политехнического института.
Источник: Псковская Лента Новостей