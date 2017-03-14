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Спикеры законодательных Собраний Северо-Запада обсудят инициативу псковских депутатов

14.03.2017 20:24 ПЛН, Псков

Председатель областного Собрания депутатов, заместитель председателя Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Александр Котов примет участие в 41-м заседании президиума ПАСЗР. Спикеры региональных парламентов встретятся 15 марта в Сыктывкаре (Республика Коми), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
 
Члены президиума обсудят актуальные для всех регионов Северо-Запада проблемы, касающиеся здравоохранения, градостроительной деятельности, обеспечения охраны общественного порядка, развития спорта. 
 
Александр Котов представит коллегам законодательную инициативу псковских депутатов – проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Законопроект, разработанный в целях снижения финансовой нагрузки регионов по лекарственному обеспечению орфанных больных путём передачи этих полномочий на федеральный уровень, был рассмотрен на сессии Псковского областного Собрания в феврале этого года и, получив единогласную поддержку депутатов, направлен в Государственную Думу РФ.
 
Согласно сведениям, опубликованном на сайте нижней палаты российского парламента, законодательная инициатива Псковского областного Собрания депутатов направлена в Комитет Государственной Думы по охране здоровья и находится на стадии рассмотрения. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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