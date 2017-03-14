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Вы не на сельском сходе - спикер Госдумы осадил главу Минсельхоза, напомнив, чья в России власть

14.03.2017 22:40 ПЛН, Псков

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, что источником власти в России является народ. Как сообщают отечественные СМИ, это произошло на расширенном выездном заседании фракции «Единой России», которое было посвящено вопросам развития сельского хозяйства.
 
Вначале Ткачев заявил о том, что он услышал от депутатов Госдумы «много интересного и полезного для себя». «Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (существующие проблемы) до власти, до государственных структур… это совершенно правильно…» — обратился министр к депутатам.
 
Однако спикер парламента прервал его: «Александр Николаевич, они и есть власть. Вы перепутали немного».
 
Ткачев попытался пояснить, что под властью он имел в виду российское правительство. «Источник власти — народ, а депутаты — это представители», — парировал Володин. И добавил: «Вы не на сельском сходе».
 
Парламентарии отреагировали на это заявление аплодисментами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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