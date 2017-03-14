Вы не на сельском сходе - спикер Госдумы осадил главу Минсельхоза, напомнив, чья в России власть

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, что источником власти в России является народ. Как сообщают отечественные СМИ, это произошло на расширенном выездном заседании фракции «Единой России», которое было посвящено вопросам развития сельского хозяйства.

Вначале Ткачев заявил о том, что он услышал от депутатов Госдумы «много интересного и полезного для себя». «Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (существующие проблемы) до власти, до государственных структур… это совершенно правильно…» — обратился министр к депутатам.

Однако спикер парламента прервал его: «Александр Николаевич, они и есть власть. Вы перепутали немного».

Ткачев попытался пояснить, что под властью он имел в виду российское правительство. «Источник власти — народ, а депутаты — это представители», — парировал Володин. И добавил: «Вы не на сельском сходе».

Парламентарии отреагировали на это заявление аплодисментами.

Источник: Псковская Лента Новостей