86% россиян высоко оценивают международное влияние России - опрос

Положительные оценки позиций РФ на мировой арене достигли максимума за все годы измерений: в 2016 году 75% россиян говорили о том, что влияние нашей страны в международных делах велико, в 2017 году - 86%, сообщает ВЦИОМ.

Доля скептиков за год снизилась почти вдвое (с 18% до 10%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 2-3 марта среди 1200 респондентов.

За три года надежда на приобретение Россией статуса великой державы переросла в уверенность в том, что она уже является таковой. Если в 2014 году 54% считали, что в ближайшие 15-20 лет РФ станет одним из ведущих государств мира, то сегодня 57% говорят о том, что она уже входит в их число.

В настоящее время около трети россиян (31%) полагают, что это произойдет в течение нескольких десятилетий, не согласны с этим 10%.

Социологи отмечают, что ощущение военной угрозы, особенно усилившееся в обществе в начале 2015 года (68%), постепенно снижается (сейчас - 42%). О том, что угрозы военного нападения на Россию со стороны какого-нибудь государства нет, сказали 54% респондентов.

Потенциальным источником агрессии россияне по-прежнему называют США (43%). Еще 21% ощущает опасность со стороны Украины, столько же (21%) затруднились назвать конкретную страну или объединение, угрожающее России.

Источник: Псковская Лента Новостей