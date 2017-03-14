86% россиян высоко оценивают международное влияние России - опрос

|Илья Петров (другие записи автора)
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ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
Положительные оценки позиций РФ на мировой арене достигли максимума за все годы измерений: в 2016 году 75% россиян говорили о том, что влияние нашей страны в международных делах велико, в 2017 году - 86%, сообщает ВЦИОМ.
Доля скептиков за год снизилась почти вдвое (с 18% до 10%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 2-3 марта среди 1200 респондентов.
За три года надежда на приобретение Россией статуса великой державы переросла в уверенность в том, что она уже является таковой. Если в 2014 году 54% считали, что в ближайшие 15-20 лет РФ станет одним из ведущих государств мира, то сегодня 57% говорят о том, что она уже входит в их число.
В настоящее время около трети россиян (31%) полагают, что это произойдет в течение нескольких десятилетий, не согласны с этим 10%.
Социологи отмечают, что ощущение военной угрозы, особенно усилившееся в обществе в начале 2015 года (68%), постепенно снижается (сейчас - 42%). О том, что угрозы военного нападения на Россию со стороны какого-нибудь государства нет, сказали 54% респондентов.
Потенциальным источником агрессии россияне по-прежнему называют США (43%). Еще 21% ощущает опасность со стороны Украины, столько же (21%) затруднились назвать конкретную страну или объединение, угрожающее России.
Источник: Псковская Лента Новостей