Сегодня: Среда, 15 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Форум предпринимателей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Псков-ЭКСПО Vesta в марте от 515 900 рублей Сергей Стиллавин меняет профессию Лучшая интерьерная печать в Пскове
Гордума-online: вся власть народу!

Гордума-online: вся власть народу!

Ровно полгода остается до того дня, когда жители Пскова будут избирать новый состав городской Думы. Голосование состоится 10 сентября, однако уже сейчас можно предполагать: одним из...199



86% россиян высоко оценивают международное влияние России - опрос

15.03.2017 10:50 ПЛН, Псков

Положительные оценки позиций РФ на мировой арене достигли максимума за все годы измерений: в 2016 году 75% россиян говорили о том, что влияние нашей страны в международных делах велико, в 2017 году - 86%, сообщает ВЦИОМ.

Доля скептиков за год снизилась почти вдвое (с 18% до 10%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 2-3 марта среди 1200 респондентов.

За три года надежда на приобретение Россией статуса великой державы переросла в уверенность в том, что она уже является таковой. Если в 2014 году 54% считали, что в ближайшие 15-20 лет РФ станет одним из ведущих государств мира, то сегодня 57% говорят о том, что она уже входит в их число.

В настоящее время около трети россиян (31%) полагают, что это произойдет в течение нескольких десятилетий, не согласны с этим 10%.

Социологи отмечают, что ощущение военной угрозы, особенно усилившееся в обществе в начале 2015 года (68%), постепенно снижается (сейчас - 42%). О том, что угрозы военного нападения на Россию со стороны какого-нибудь государства нет, сказали 54% респондентов.

Потенциальным источником агрессии россияне по-прежнему называют США (43%). Еще 21% ощущает опасность со стороны Украины, столько же (21%) затруднились назвать конкретную страну или объединение, угрожающее России.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 23 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31