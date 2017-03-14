Сергей Гусев: «Школа кандидата» призвана найти людей, которые будут работать на благо нашего родного города

Сегодня в Великих Луках будет презентован новый проект регионального отделения партии «Единая Россия» «Школа кандидата». Будущие кандидаты познакомятся с понятием политики, демократическими процедурами, образом депутата в массовом сознании жителей города и региона. Также на практическом занятии будут осваивать социологию. Мастер-класс для великолучан проведет проректор ПсковГУ, руководитель Центра социологии и региональной политики ПсковГУ Роман Романов.

Как рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей секретарь Великолукского городского отделения местного отделения партии «Единая Россия», первый заместитель главы города Великие Луки, депутат Великолукской городской Думы Сергей Гусев, в рамках проекта действующие депутаты, работники областной и городской администраций, профессионалы своего дела в различных сферах деятельности за два месяца работы «Школы кандидата» проведут серию мастер-классов и семинаров.

«Партия «Единая Россия» - это одна большая команда, в которой друг другу помогают и делают общее дело от муниципального депутата до губернатора и президента, - подчеркнул Сергей Гусев. - Этот проект еще раз подчеркивает, что деятельность партии открыта и прозрачна. Политсовет «Единой России» рекомендовал всем членам и сторонникам партии, планирующим пройти через предварительное внутрипартийное голосование, принять участие в «Школе кандидата»».

На следующем занятии, по словам секретаря Великолукского городского отделения партии «Единая Россия», планируется уделить внимание таким вопросам, как источники формирования бюджета города, формам контроля за расходованием средств, распределению и уровням полномочий городской Думы и администрации города. Об этом слушателям школы расскажут представители областного финансового управления, городской контрольно-счетной палаты, депутаты Псковского областного Собрания депутатов, которые повысят финансовую грамотность потенциальных кандидатов.

Запланирован в рамках работы и мастер-класс от депутата Государственной Думы Александра Козловского. Он поделится своим опытом участия в федеральной избирательной кампании, а также расскажет о консолидации региональных элит на примере общественного движения «Своё!».

С партийными проектами и партийной предвыборной программой великолучан познакомит председатель Псковского областного Собрания депутатов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Также в рамках работы школы пройдут отраслевые круглые столы различной тематики, посвященные, в частности, социальной сфере, проблемам ЖКХ, дорожной отрасли, транспорту, промышленности, предпринимательству. Запланировано еще очень много интересных и познавательных лекций.

«Жители нашего города хотят видеть в представительном органе власти профессионалов, разбирающихся в определенных областях, - отметил Сергей Гусев. - Важно показать, как депутат будет отстаивать интересы избирателей, предъявить алгоритм решения их проблем. Проект «Школа кандидата» призван найти людей, которые имеют политический потенциал, которые готовы в будущем работать на благо нашего родного города. Сегодня «Единой России» нужны кандидаты, которые могут серьезно работать, слышать людей и выстраивать коммуникации. А те из них, которые не будут избраны в этот раз, составят резерв на будущее»».

Сергей Гусев выразил уверенность в том, что знания, которые потенциальные кандидаты получат в ходе занятий, помогут им подготовиться к следующему этапу - встречам с выборщиками. А все рациональные предложения, которые будут озвучены во время лекций, могут в последующем быть включены в программу партии на предстоящие выборы.

Напомним, что «Школа кандидата» – это исключительно псковская новация, которая призвана качественно укрепить институт праймериз и выстроить конструктивную внутрипартийную конкуренцию. Проект позволит желающим участвовать в выборах и получить нужную и важную информацию обо всех сферах нашей жизни, а также навыки проведения дебатов, агитации, общения с избирателями. Программа «Школы кандидата» рассчитана на 2 месяца, вплоть до праймериз, которые состоятся в мае 2017 года. Проект будет реализован в каждом муниципалитете региона.

Источник: Псковская Лента Новостей