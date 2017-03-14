Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Юрий Каныгин VS Алексей Малов

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Сергей Гусев: «Школа кандидата» призвана найти людей, которые будут работать на благо нашего родного города1
|Илья Петров (другие записи автора)
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ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодня ее участниками региональный координатор «Открытой России» Юрий Каныгин и член координационного совета реготделения этого общественного движения Алексей Малов. До вчерашнего дня они являлись конкурентами в борьбе за главный пост в псковской «Открытке».
Ведущий программы Александр Савенко побеседует с Юрием Каныгиным и Алексеем Маловым о строительстве регионального отделения «Открытой России», сложностях и неожиданностях этого процесса, а также целях и перспективах движения в Псковской области.
Задавайте вопросы по телефону прямого эфира 56-73-72 или оставляйте их на форуме под этой новостью.
Источник: Псковская Лента Новостей