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Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Юрий Каныгин VS Алексей Малов

15.03.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодня ее участниками региональный координатор «Открытой России» Юрий Каныгин и член координационного совета реготделения этого общественного движения Алексей Малов. До вчерашнего дня они являлись конкурентами в борьбе за главный пост в псковской «Открытке».

Ведущий программы Александр Савенко побеседует с Юрием Каныгиным и Алексеем Маловым о строительстве регионального отделения «Открытой России», сложностях и неожиданностях этого процесса, а также целях и перспективах движения в Псковской области.

Задавайте вопросы по телефону прямого эфира 56-73-72 или оставляйте их на форуме под этой новостью.

Источник: Псковская Лента Новостей



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