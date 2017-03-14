ЦИК РФ и эксперты обсудят процедуру голосования без «открепительных»

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Сергей Гусев: «Школа кандидата» призвана найти людей, которые будут работать на благо нашего родного города1
|Илья Петров (другие записи автора)
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ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
ЦИК РФ на следующей неделе обсудит с независимыми экспертами особенности проведения голосования без использования открепительных удостоверений, сообщила глава ведомства Элла Памфилова.
«На базе ЦИК у нас постоянно идет работа с независимыми экспертами. Мы будем на следующей неделе обсуждать процедуры, связанные с тем, как проводить голосование без открепительных (удостоверений)», - заявила Э.Памфилова в среду журналистам, пишет «Интерфакс».
«Что касается широких слушаний, это полная прерогатива Государственной Думы», - сказала Э.Памфилова.
Источник: Псковская Лента Новостей