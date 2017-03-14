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ЦИК РФ и эксперты обсудят процедуру голосования без «открепительных»

15.03.2017 12:35 ПЛН, Псков

ЦИК РФ на следующей неделе обсудит с независимыми экспертами особенности проведения голосования без использования открепительных удостоверений, сообщила глава ведомства Элла Памфилова.

«На базе ЦИК у нас постоянно идет работа с независимыми экспертами. Мы будем на следующей неделе обсуждать процедуры, связанные с тем, как проводить голосование без открепительных (удостоверений)», - заявила Э.Памфилова в среду журналистам, пишет «Интерфакс».

«Что касается широких слушаний, это полная прерогатива Государственной Думы», - сказала Э.Памфилова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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