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Александр Котов: Идея возвращения к монархии в России не имеет перспектив

16.03.2017 12:40 ПЛН, Псков

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отрицательно относится к идее возрождения в России монархии. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», комментируя недавнее предложение главы Крыма Сергея Аксенова.
 
 
«Я отношусь к этому отрицательно, потому что считаю, что в современном мире возвращаться к тому, что было 100 лет назад, сложно. Время меняется, меняются взгляды людей, предпочтения. На мой взгляд, эта идея не имеет перспектив», - сказал спикер.
 
По его мнению, это всего лишь «попытка в очередной раз подискутировать на эту тему без каких-либо перспектив».
 
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в настоящее время России нужно изменить форму правления с республики на монархию. По его словам, «когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность». «Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», - заявил он.
 
Также глава Крыма считает, что Владимиру Путину нужно занимать пост президента России пожизненно.
 
«Мы желаем, что до конца своих дней он (Путин) был нашим президентом. Я просто, честно, другого не вижу», - цитирует Аксенова «Газета.Ru».

Источник: Псковская Лента Новостей



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