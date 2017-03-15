В России и так монархия, только она закамуфлирована под демократические символы - Олег Брячак

«Мое мнение, что у нас в стране и так монархия, только она закамуфлирована под различные демократические символы, такие как парламент и прочее», - такое мнение в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, комментируя недавнее предложение главы Крыма Сергея Аксенова.

По его мнению, последние выборы, которые проходили и в Государственную Думу, и в областное Собрание депутатов, являются тому ярким подтверждением. «Мнение наших граждан при голосовании, при формировании представителей в парламентах, не учитывается никак. Поэтому до сих пор «Справедливая Россия» эти выборы не признает. Будем надеяться, что на выборах в городскую Думу такого не будет, иначе в эти выборы люди просто напросто перестанут верить и перестанут на них ходить. Нелепо наблюдать, когда на выборы президента придет 10% населения. Наверно, президенту это самому не понравится», - сказал Олег Брячак.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в настоящее время России нужно изменить форму правления с республики на монархию. По его словам, «когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность». «Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», - заявил он.

Также глава Крыма считает, что Владимиру Путину нужно занимать пост президента России пожизненно.

«Мы желаем, что до конца своих дней он (Путин) был нашим президентом. Я просто, честно, другого не вижу», - цитирует Аксенова «Газета.Ru».

Источник: Псковская Лента Новостей