Петр Алексеенко: Нужно вернуться к Советам

«Нужно вернуться к Советам», - такое мнение в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал депутат Псковского областного Собрания, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, комментируя предложение главы Крыма возродить в России монархию.

«В свое время же мы монархию свергли и установили советскую власть. Я думаю, что нужно опять к этому вернуться - установить советскую власть. А монархия - это возврат в прошлое. Это неприемлемо, я так считаю», - подчеркнул Петр Алексеенко.

Он убежден, что руководят государством сейчас олигархи, они же «проводят свои законы, по своим понятиям живут». А идея возрождения в России монархии обсуждается, уверен Петр Алексеенко, неспроста: «Это делается под нашего президента, чтобы его провозгласить монархом, дать ему неограниченную власть».

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в настоящее время России нужно изменить форму правления с республики на монархию. По его словам, «когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность». «Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», - заявил он.

Также глава Крыма считает, что Владимиру Путину нужно занимать пост президента России пожизненно.

«Мы желаем, что до конца своих дней он (Путин) был нашим президентом. Я просто, честно, другого не вижу», - цитирует Аксенова «Газета.Ru».

Источник: Псковская Лента Новостей