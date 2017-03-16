Антон Минаков: Это не Бикташев вышел из ЛДПР, а партия его исключила в 2015 году

Депутат Псковского районного собрания Павел Бикташев не сам принял решение выйти из рядов Либерально-демократической партии России, а был исключен из нее еще в 2015 году. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков, комментируя сообщение о том, что Бикташев вышел из ЛДПР.

Антон Минаков

«Это не его решение, а решение партии. Оно было принято координационным советом регионального отделения ЛДПР еще в ноябре 2015 года. Причиной такого решения стало сотрудничество Павла Бикташева с другими политическими объединениями, что запрещено Уставом нашей организации. Как известно, он мечется по различным политическим объединениям не первый год», - сказал Антон Минаков.

При этом он подтвердил, что накануне Бикташев подал заявление о выходе из партии.

Напомним, ранее сообщалось, что Павел Бикташев подал заявление о выходе из ЛДПР. Об этом сообщил председатель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков, сделавший экс-члену ЛДПР предложение возглавить региональный аппарат партии «Родина».

Источник: Псковская Лента Новостей