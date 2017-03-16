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Константин Калиниченко о возрождении в России монархии: Подобные идеи могут рождаться только в воспаленном мозгу

16.03.2017 14:57 ПЛН, Псков

Кандидат исторических наук Константин Калиниченко крайне негативно относится к идеи возродить в России монархию. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», комментируя предложение главы Крыма возродить в России монархию.
 
 
«К идее этой отношусь категорически негативно, не вижу никаких поводов и оснований, чтобы что-то восстанавливать. По-моему, подобные идеи могут рождаться только в воспаленном мозгу», - заявил К. Калиниченко. 
 
По его мнению, тема возрождения в стране монархии обсуждалась всегда, вне зависимости от того, кто находится у власти. «Наверное, отчасти от того, что есть у русских тяга к сильной руку, некие рефлексивные вещи на тему того, что наша страна хорошо жила только тогда, когда сильный монарх был у власти. Поэтому, наверно, у определенной части населения есть такое стереотипное мнение, что нам нужен монарх. Хотя, по-моему, в XXI веке все это бессмысленно», - сказал историк.
 
Он назвал данные размышления антиконституционными. «Нужно почитать Конституцию, прежде чем генерировать такие идеи», - убежден кандидат исторический наук.
 
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в настоящее время России нужно изменить форму правления с республики на монархию. По его словам, «когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность». «Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», - заявил он.
 
Также глава Крыма считает, что Владимиру Путину нужно занимать пост президента России пожизненно.
 
«Мы желаем, что до конца своих дней он (Путин) был нашим президентом. Я просто, честно, другого не вижу», - цитирует Аксенова «Газета.Ru».

Источник: Псковская Лента Новостей



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