В субботу в Пскове пройдет первое занятие «Школы кандидата»

В областном центре первое занятие «Школы кандидата» пройдет в субботу, 18 марта, в 10.30. Занятия будут проходить в бизнес-центре «Новая слобода» по адресу: г. Псков, ул. Максима Горького, 6-а, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Первые занятия проведут секретарь Псковского городского отделения партии Иван Цецерский и заместитель секретарь Псковского регионального отделения партии Роман Романов. Участники обсудят три темы: «Политика. Политическая деятельность. Симулякры политики и политической деятельности», «Политическая ситуация и условия конкурентной борьбы на выборах 2017 года» и «Подготовка и участие в предварительном голосовании».

Принять участие в занятиях «Школы кандидата» могут все желающие, так же как и принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Псковскую городскую Думу.

Справки можно получить в Псковском городском исполнительном комитете партии «Единая Россия» по телефону 727229.

Добавим, занятия «Школы кандидата» будут проходить в марте и апреле во всех местных отделениях Партии, где будет проходить процедура предварительного голосования. «Школа кандидата» - цикл занятий, семинаров, мастер-классов и отраслевых круглых столов, которые позволят получить нужную и важную информацию обо всех сферах нашей жизни, а также навыки проведения дебатов, агитации, общения с избирателями.

Источник: Псковская Лента Новостей