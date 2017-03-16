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В Пскове планируют провести митинг «Он нам не Димон»

17.03.2017 14:37 ПЛН, Псков

В Пскове планируют провести митинг «Он нам не Димон». Как сообщается на сайте Алексея Навального navalny.com, в администрацию Псковской области подано соответствующее уведомление о проведении массового мероприятия.
 
У псковского мероприятия есть группа в социальной сети «ВКонтакте». Митинг планируется провести 26 марта по всей России, помимо Пскова уже откликнулись 78 городов. «26 марта мы выходим на митинг для того, чтобы потребовать ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России», - подчеркнули организаторы. 
 
«Люди, желающие получить ответы от Димона и Кремля и готовые выйти ради этого на улицу, нашлись в 79 городах. Видимо, это крупнейшая общероссийская акция за последние годы», - отмечается на сайте Алексея Навального. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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