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Администрация Псковской области отказала в проведении митинга «Он нам не Димон»

17.03.2017 19:50 ПЛН, Псков

Администрация Псковской области отказала организаторам в проведении митинга «Он нам не Димон». Об этом в соцсети ВКонтакте сообщил инициатор мероприятия Павел Чернов.

В ответе администрации региона отмечается, что в указанном в уведомлении месте в указанное время 26 марта будет проходить другое публичное мероприятие, уведомление о котором поступило раньше. «Учитывая изложенное, доводим до Вашего сведения, что проведение публичного мероприятия 26.03.2017 с 12.00 до 14.00, организатором которого вы являетесь, не представляется возможным», - говорится в письме.

При этом Павел Чернов подчеркивает, что «мероприятие все равно состоится. Возможно изменится форма или место, или и то, и другое, но оно состоится в любом случае!»

Митинг планировалось провести 26 марта на площади Ленина в Пскове.

Напомним, политик Алексей Навальный заявил, что в 78 городах России поданы заявки на проведение антикоррупционных митингов «Он нам не Димон».

По словам политика, к митингам его подтолкнуло равнодушие российских властей относительно обнародованного расследования, посвященного яхтам и недвижимости премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, и тот факт, что власти, по мнению Навального, не собираются давать россиянам ответы на вопросы, которые интересуют население, в частности по поводу коррупционного скандала вокруг главы кабинета министров.

Источник: Псковская Лента Новостей



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