Россия прекращает финансировать фонд ООН по миростроительству

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствие с которым Российская Федерация выходит из финансирования проекта ООН под названием «Фонд миростроительства». Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2007 года Россия ежегодно выделяла $2 миллиона на финансирование фонда. В российском бюджете эти расходы относились к подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество».

Фонд миростроительства ООН был создан в 2006 году в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Фонд занимается решением гуманитарных вопросов в таких регионах, как Ближний Восток и Африка.

Ранее, 14 марта, стало известно, что США планируют вдвое урезать финансовые вложения в ООН. Как заявили источники издания Foreign Policy, эти меры экономии связаны с желанием Белого дома направить больше средств на оборонные расходы.

Источник: Псковская Лента Новостей