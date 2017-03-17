Россия прекращает финансировать фонд ООН по миростроительству

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствие с которым Российская Федерация выходит из финансирования проекта ООН под названием «Фонд миростроительства». Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С 2007 года Россия ежегодно выделяла $2 миллиона на финансирование фонда. В российском бюджете эти расходы относились к подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество».
Фонд миростроительства ООН был создан в 2006 году в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Фонд занимается решением гуманитарных вопросов в таких регионах, как Ближний Восток и Африка.
Ранее, 14 марта, стало известно, что США планируют вдвое урезать финансовые вложения в ООН. Как заявили источники издания Foreign Policy, эти меры экономии связаны с желанием Белого дома направить больше средств на оборонные расходы.
Источник: Псковская Лента Новостей