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Пхеньян предрекает окончательный крах американской империи

18.03.2017 14:06 ПЛН, Псков

Враждебная политика Вашингтона в отношении Пхеньяна «неизбежно потерпит банкротство», утверждает центральная газета КНДР «Нодон синмун». Как отмечается в статье, опубликованной этим изданием, в настоящее время новая администрация Соединенных Штатов «изучает различные варианты воздействия на Северную Корею».

В этой связи газета предупреждает, что на любые действия США власти КНДР ответят «самыми решительными контрмерами». «Пхеньян выйдет победителем в историческом противостоянии с США, а американскую империю ожидает окончательный крах», - полагает «Нодон синмун».

Издание отреагировало на заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который во время в визитов в Токио и Сеул подчеркнул важность сотрудничества с Японией и Южной Кореей для противостояния угрозе со стороны КНДР. Он также отметил, что ориентированная на КНДР политика стратегического выжидания себя исчерпала, и Вашингтон собирается использовать новый пакет мер в отношении этой страны.

Источник: Псковская Лента Новостей



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