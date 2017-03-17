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Госдума РФ заступилась за российских банкиров на Украине

18.03.2017 14:48 ПЛН, Псков

Государственная дума РФ обратится к парламентам европейских стран с призывом дать оценку погромам банковских учреждений на Украине.

Соответствующее постановление было принято в ходе пленарного заседания пятницы, 17 марта 2017 года. Госдума направит официальное обращение парламентам европейских государств, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее Совета Европы, Генеральному секретарю Совета Европы.

В результате действия представителей неонацистских группировок 14–15 марта на Украине была парализована деятельность Сбербанка и «Альфа-банка». Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что правоохранительные органы Украины во время погромов банковских учреждений бездействовали.

В частности в сообщение сказано: «Украинская власть фактически показала, кто стоит за спиной националистов и неонацистов, осуществляющих преступные действия против финансовых институтов.

Очевидно, что принимаемые решения противоречат международному законодательству, Соглашению об ассоциации ЕС - Украина, украинскому законодательству, подрывают инвестиционный климат в этой стране, ухудшают и без того плачевное состояние украинской экономики.

В связи с этим предлагается обратиться с призывом к нашим европейским коллегам, с тем чтобы они дали адекватную оценку действиям украинских властей и предприняли эффективные шаги по пресечению преступной деятельности молодчиков на украинской территории».

Источник: Псковская Лента Новостей



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