За преследование RT могут ответить «американские голоса» в РФ

Госдума РФ проведет проверку деятельности ряда американских СМИ, действующих в России, в ответ на «расследование российской пропаганды» в отношении телеканала Russia Today, организованное в США.

Как сообщает «vestifinans», Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи проведет расследование деятельности «Радио Свободы», «Голоса Америки», телеканала CNN и других американских СМИ на соответствие их деятельности российскому законодательству. Данная мера была подготовлена в качестве ответа на проверку телекомпании RT на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах.

Инициатор поручения депутат Константин Затулин отметил, что преследование на основании специально принимаемого репрессивного законодательного акта может нанести ущерб не только деловой репутации российской телекомпании, но и России в целом.

14 марта сенатор Конгресса США от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин внесла законопроект, «предоставляющий дополнительные полномочия министерству юстиции исключительно с целью проверки российской телекомпании Russia Today на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах»

Ранее МИД РФ в специальном разделе на сайте ведомства начал приводить примеры распространения СМИ ложной информации о России. Среди них в том числе оказались материалы телеканала CNN.

Источник: Псковская Лента Новостей