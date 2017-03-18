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Наблюдателей ОБСЕ обстреляли в районе Донецкой фильтровальной станции

18.03.2017 17:28 ПЛН, Псков

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ стали свидетелями применения стрелкового оружия в зоне конфликта вблизи города Ясиноватая Донецкой области, который контролируется провозглашенной Донецкой народной республикой. Об этом говорится в отчете миссии.

«17 марта 5 членов патруля СММ находились в 15 км к северу от Донецка на дороге к Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Наблюдатели проводили мониторинг соблюдения режима прекращения огня для возможности проведения разминирования на территории ДФС и вблизи нее и восстановления водоснабжения по обе стороны линии столкновения», - сказано в отчете.

Как отмечает миссия, «в 11:45 члены патруля СММ, находясь рядом с автомобилями миссии, услышали, как над их головами просвистела пуля и в тот же миг раздался выстрел из стрелкового оружия за 100-200 м к югу от них». «Все присутствующие, включая патруль СММ, покинули этот район, никто из наблюдателей не пострадал, автомобили миссии повреждены не были», - отмечается в документе.

В организации сообщили, что это уже третий случай за последний месяц, когда рядом с патрулями СММ ОБСЕ или его объектами применяется стрелковое оружие.

Источник: Псковская Лента Новостей



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