Сегодня: Суббота, 18 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Vesta в марте от 515 900 рублей Сергей Стиллавин меняет профессию Форум предпринимателей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» День национальной гвардии Псков-ЭКСПО Лучшая интерьерная печать в Пскове
Гордума-online: вся власть народу!

Гордума-online: вся власть народу!

Ровно полгода остается до того дня, когда жители Пскова будут избирать новый состав городской Думы. Голосование состоится 10 сентября, однако уже сейчас можно предполагать: одним из...210



Московские власти заявили, что запрет на митинг Навального окончательный и отменен не будет

18.03.2017 17:58 ПЛН, Псков

Столичные власти не намерены пересматривать свой отказ в согласовании марша против коррупции, запланированного оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками на 26 марта в Москве, заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Ранее в субботу организатор антикоррупционного марша Навальный обнародовал в интернете ответ мэрии Москвы, в котором сообщалось, что шествие по маршруту от площади Тверская Застава до Охотного ряда с последующим митингом против коррупции нарушит общественный порядок и права москвичей, не участвующих в мероприятии.

На этой неделе глава Фонда борьбы с коррупцией Навальный сообщил, что подал в московскую мэрию уведомление о проведении в воскресенье 26 марта митинга и шествия против коррупции. Согласно заявке, шествие предполагалось провести с 14:00 до 17:00 по маршруту от площади Тверская застава по проезжей части улиц 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Охотный ряд "и проведение митинга по окончании шествия по адресу: улица Охотный ряд, напротив дома 2". Заявленная численность участников мероприятия - 15 тысяч человек.

Кроме этого, по данным Навального, по состоянию на 18 марта сторонниками оппозиционера аналогичные уведомления были поданы в 79 городах России, во многих из которых местные власти уже отказались их согласовать.

Напомним, что администрация Псковской области также отказала организаторам в проведении митинга «Он нам не Димон». Об этом в соцсети ВКонтакте сообщил инициатор мероприятия Павел Чернов.

В ответе администрации региона отмечается, что в указанном в уведомлении месте в указанное время 26 марта будет проходить другое публичное мероприятие, уведомление о котором поступило раньше. «Учитывая изложенное, доводим до Вашего сведения, что проведение публичного мероприятия 26 марта 2017 с 12.00 до 14.00, организатором которого вы являетесь, не представляется возможным», - говорится в письме.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31