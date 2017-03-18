Московские власти заявили, что запрет на митинг Навального окончательный и отменен не будет

Столичные власти не намерены пересматривать свой отказ в согласовании марша против коррупции, запланированного оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками на 26 марта в Москве, заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Ранее в субботу организатор антикоррупционного марша Навальный обнародовал в интернете ответ мэрии Москвы, в котором сообщалось, что шествие по маршруту от площади Тверская Застава до Охотного ряда с последующим митингом против коррупции нарушит общественный порядок и права москвичей, не участвующих в мероприятии.

На этой неделе глава Фонда борьбы с коррупцией Навальный сообщил, что подал в московскую мэрию уведомление о проведении в воскресенье 26 марта митинга и шествия против коррупции. Согласно заявке, шествие предполагалось провести с 14:00 до 17:00 по маршруту от площади Тверская застава по проезжей части улиц 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Охотный ряд "и проведение митинга по окончании шествия по адресу: улица Охотный ряд, напротив дома 2". Заявленная численность участников мероприятия - 15 тысяч человек.

Кроме этого, по данным Навального, по состоянию на 18 марта сторонниками оппозиционера аналогичные уведомления были поданы в 79 городах России, во многих из которых местные власти уже отказались их согласовать.

Напомним, что администрация Псковской области также отказала организаторам в проведении митинга «Он нам не Димон». Об этом в соцсети ВКонтакте сообщил инициатор мероприятия Павел Чернов.

В ответе администрации региона отмечается, что в указанном в уведомлении месте в указанное время 26 марта будет проходить другое публичное мероприятие, уведомление о котором поступило раньше. «Учитывая изложенное, доводим до Вашего сведения, что проведение публичного мероприятия 26 марта 2017 с 12.00 до 14.00, организатором которого вы являетесь, не представляется возможным», - говорится в письме.

Источник: Псковская Лента Новостей