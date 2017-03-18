Россия может ввести санкции против Южной Кореи и Японии в случае появления у них ядерного оружия

В случае появления ядерного оружия у Южной Кореи и Японии, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, против стран могут быть введены международные санкции, такие же, как против КНДР, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что для противодействия ядерным программам Пхьеньяна атомное оружие может появиться у Сеула и Токио.

«В этом случае Россия может напомнить о Договоре о нераспространении ядерного оружия», — сказал Джабаров. По его словам, если у Японии и Южной Кореи появится ядерное вооружение, страны могут попасть под международные санкции, как и КНДР.

Сенатор считает, что предложение Тиллерсона вряд ли будет поддержано международным сообществом, так как «Китаю не нужно появление рядом с ним новых ядерных держав». По мнению Джабарова, заявление главы госдепа носит «воспитательный характер» и было сделано в связи с последними испытаниями КНДР баллистических ракет.

Источник: Псковская Лента Новостей