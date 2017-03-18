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Кандидат в президенты Явлинский пообещал по 130 кв. м семьям без жилья

19.03.2017 14:00 ПЛН, Псков

Кандидат в президенты на выборах-2018 от партии «Яблоко» Григорий Явлинский озвучил свою предвыборную программу: он бесплатно раздаст людям землю, обяжет государство отстроить инфраструктуру и коммуникации для частных домов.

Явлинский представил свою программу на заседании Федерального совета партии, которая на выборах в Госдуму набрала около 2% голосов.

«Начнем с программы "Земля-дома-дороги", дадим людям землю. Если говорить о том проекте, который у меня разработан, это примерно от 30 до 60 соток земли каждому бесплатно», - сообщил Явлинский.

Как отмечает NEWSru.com, лидер «Яблока» намерен обязать государство за счет своих возможностей проложить дороги, создать инфраструктуру и проложить коммуникации, необходимые для строительства собственного дома. «Эта программа позволит две трети индивидуального строительства, строительства собственного дома оплатить за счет государства», - добавил Явлинский.

По его словам, реализация стратегии займет семь лет. После этого жильем из расчета 130 кв.м. на семью будут обеспечены 15 млн семей.

Григорий Явлинский обещает, что программа станет стимулом для экономики, ее реализация позволит создать до 5 млн рабочих мест, привлечь значительные инвестиции и решить жилищный вопрос.

Источник: Псковская Лента Новостей



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