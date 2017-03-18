Псковское отделение ЛДПР провело митинг в день воссоединения с Крымом

В субботу, 18 марта, Псковское региональное отделение ЛДПР провело в гайд-парке города Пскова митинг в честь присоединения Крыма к России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, митинг собрал под своими знаменами около двухсот человек и прошел под лозунгами: «ЛДПР: Крым с Россией на все времена!», «Крым и Донбасс, ЛДПР за вас!», «Крым – русская земля!».

Открыл мероприятие координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, который напомнил, что ЛДПР поддерживала как Крым, так и Новороссию с самого начала. Еще в начале 90-х годов лидер партии Владимир Жириновский говорил о необходимости возвращения Крыма России. «Защитим русских везде» - один из основных лозунгов с момента создания партии. «ЛДПР всегда выступала за объединение и защиту всех русских, которые хотят жить с нами в одной стране!», - отметил Антон Минаков.

«Крым является ключевой военной базой и обеспечивает безопасность нашей Родины на ее южных рубежах. Потеря Крыма могла привести к образованию военной базы НАТО в городе русской морской славы – г. Севастополь. Решительные действия нашего президента не позволили осуществиться этим замыслам и создать угрозу нашей безопасности. Обороноспособность нашей страны укрепляется в связи с возвращением Крыма в состав России» – выступил на митинге офицер ВДВ, подполковник запаса, заместитель координатора Псковского регионального отделения ЛДПР Константин Синеглазов.

Депутат фракции ЛДПР Сергей Литвиненко рассказал, что накануне вернулся из Крыма, где был с рабочей поездкой. Позитивное впечатление произвело на него общение с местным населением, которое, за прошедшие три года в составе России, почувствовало реальные изменения: улучшение инфраструктуры, также восстанавливаются заброшенные объекты туристического и культурного значения. Возросший приток инвестиций и туристов из России открывает новые возможности развития.

Источник: Псковская Лента Новостей