Обыск прошел дома у депутата Олега Брячака

Обыск прошел в доме у депутата Псковского областного Собрания Олега Брячака (Справедливая Россия). Как рассказал Псковской Ленте Новостей сам парламентарий, 20 марта примерно 7.50 к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов и провели обыск.

Обыск проводился в рамках уголовного дела по заявлению «Россельхозбанка». По результатам обыска ничего не найдено и не изъято.

Олег Брячак считает, что обыск связан с его активной гражданской позицией и политической деятельностью.

Источник: Псковская Лента Новостей