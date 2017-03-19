Обыск прошел дома у депутата Олега Брячака

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Обыск прошел в доме у депутата Псковского областного Собрания Олега Брячака (Справедливая Россия). Как рассказал Псковской Ленте Новостей сам парламентарий, 20 марта примерно 7.50 к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов и провели обыск.
Обыск проводился в рамках уголовного дела по заявлению «Россельхозбанка». По результатам обыска ничего не найдено и не изъято.
Олег Брячак считает, что обыск связан с его активной гражданской позицией и политической деятельностью.
Источник: Псковская Лента Новостей