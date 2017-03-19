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Обыск прошел дома у депутата Олега Брячака

20.03.2017 11:48 ПЛН, Псков

Обыск прошел в доме у депутата Псковского областного Собрания Олега Брячака (Справедливая Россия). Как рассказал Псковской Ленте Новостей сам парламентарий, 20 марта примерно 7.50 к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов и провели обыск.

Обыск проводился в рамках уголовного дела по заявлению «Россельхозбанка». По результатам обыска ничего не найдено и не изъято.

Олег Брячак считает, что обыск связан с его активной гражданской позицией и политической деятельностью.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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