Депутат Олег Брячак считает прошедшие у него дома обыски политическим заказом

Депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак (Справедливая Россия) считает, что прошедшие у него дома обыски - политический заказ. «Это политический заказ ввиду активной гражданской позиции по отношению к руководителям Псковской области», - заявил в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей парламентарий.

«Очень обидно наблюдать, что в этой грязной политической борьбе банк выполняет роль инструмента. Солидный по российским меркам Россельхозбанк, авторитетное учреждение, а псковский филиал опускается до таких грязных игр. Поэтому рекомендую бизнесменам и просто гражданам, чтобы не попадать в подобные ситуации, обходить стороной это кредитное учреждение», - сказал Олег Брячак.

«Если кто-то из-за руководства области думает, что подобными действиями сможет запугать меня, то глубоко ошибается. Если думает, что таким образом сможет нанести ущерб предстоящей предвыборной кампании по выборам депутатов Псковской городской Думы, тоже ошибается. Даже если меня арестуют, помимо меня в партии очень много достойных и умных людей, которые сумеют ярко противостоять действующей власти», - заявил Олег Брячак.

Обыск проводили оперуполномоченные УЭБ ИТК УМВД по Псковской области и следователь Следственного управления следственного комитета России по Псковской области. По словам депутата, обыск был проведен со всем пристрастием, но в рамках приличия. «Хочу отметить вежливость и корректность при проведении обыска», - заключил депутат.

«Непосредственно сотрудники следственных органов убедились, что я не причастен к клевете, которая на меня обрушилась. При обыске ничего не найдено, ничего не выявлено», - заключил Олег Брячак.

Источник: Псковская Лента Новостей