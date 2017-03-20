«Яблоко» ищет деньги на содержание партии

На заседании федерального политсовета «Яблока» в выходные обсуждался вопрос о реформе партии. Но участников заседания, судя по разговорам в кулуарах, больше волновал слух о том, что денег у партии осталось всего на месяц. На выборах в Госдуму «Яблоко» не преодолело 3%-ный барьер и лишилось госфинансирования.

«Мы ведем переговоры о финансировании, они идут трудно и долго, но пока мы рассматриваем это как техническую задержку. Если это продлится месяц-полтора, то будет более серьезная проблема», – признался «Ведомостям» зампред «Яблока» Сергей Иваненко. Госфинансирование (247 млн руб. в год) составляло почти 100% расходов, треть шла на поддержку 75 региональных отделений, поясняет Иваненко: «Мы пытаемся восстановить большую часть. У нас был резерв средств на три месяца, сейчас третий месяц заканчивается. Но рассчитываем к концу марта переговоры завершить и получить гарантии финансирования в течение года». По его словам, если финансирование резко уменьшится, то, возможно, придется вводить новый формат работы, когда региональные отделения существуют только де-юре.

Иваненко не называет людей, с которыми идут переговоры, но подчеркивает, что «любое финансирование бизнес должен согласовывать с администрацией президента». По словам собеседника в партии, у основателя «Яблока» Григория Явлинского и первого замруководителя администрации Сергея Кириенко плохие отношения еще со времен членства последнего в СПС. Иваненко это опровергает, но пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев полагает, что это действительно так. Яковлев подтверждает, что денег осталось на месяц, и говорит, что партия уменьшает расходы – в частности, ожидаются сокращения в федеральном аппарате: «Спонсоры есть, но идут переговоры по объемам. Мы восемь лет были без госфинансирования в крайне экономном режиме – справимся и сейчас». Член политсовета из Новосибирска Олеся Вальгер сказала, что они уже ищут новые источники финансирования, в том числе через фандрайзинг. По словам лидера псковского отделения Льва Шлосберга, в январе – феврале финансирование было, деньги за март ожидаются по плану.

Что же касается реформы партии, о которой было объявлено в начале марта, то среди ее возможных направлений председатель «Яблока» Эмилия Слабунова назвала укрепление региональных отделений, постоянную работу с депутатами на местах и новые подходы к партработе – в частности, ставка будет делаться не на рост числа членов партии, а на волонтеров и тех, кто может привлекать фандрайзинг. При этом представители регионов на заседании критиковали партруководство за слабые управленческие решения и бюрократизм. «Это как Гайдаровский форум, где обсуждают, как сделать лучше экономику России, не меняя первого лица», – говорит собеседник в партии.

«Яблоко» достигло тупика, предъявляя себя как умеренную альтернативу протестному движению, получая некие госпреференции, и серьезное финансирование найти им будет сложно, считает политолог Михаил Виноградов: «Если «Яблоко» сумеет себя снова показать государству как альтернативу [оппозиционеру Алексею] Навальному, занимаясь его троллингом, что оно делало все эти годы, за исключением позиции по Крыму, то, может быть, административный статус партии вырастет. Но при сохранении Явлинского как фронтмена говорить о реформе сложно, а его уход – задача нерешаемая».

Финансовые сложности характерны для всех партий, кроме «Единой России», что связано с мерами государства по минимизации прямого участия крупного капитала в политике, говорит политолог Александр Пожалов. «Яблоку» нужно выигрывать конкуренцию за спонсоров на либеральном фланге, полагает он: «Пока же все видят, как Навальный открывает штабы в регионах и создает расследованиями напряжение вокруг фигур во власти и госкомпаниях. Для бизнеса, который хотел бы через публичные кампании повлиять на политику, он пока смотрится эффективнее». Чтобы вернуть внимание спонсоров, «Яблоку» нужно отказаться от позиций, позволяющих критикам маркировать партию как непатриотическую, в частности по Крыму, а также показывать успехи на выборах в регионах, считает Пожалов: «Вопрос лидерства скорее важен не для спонсоров, а для избирателей, от состава лидеров зависят электоральные перспективы».

Газета «Ведомости»

Источник: Псковская Лента Новостей