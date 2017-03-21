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Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство

22.03.2017 10:08 ПЛН, Псков

Состоялась рабочая встреча председателя Избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова с лидером регионального отделения политической партии «Яблоко», депутатом регионального парламента Львом Шлосбергом и членом регионального избиркома с правом решающего голоса от партии Еленой Маятниковой.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, по словам Николая Цветкова, встреча прошла в очень конструктивном духе. «Нам очень приятно, что очень активное участие в разговоре приняла член Избирательной комиссии от партии "Яблоко"», - сказал он.
 
«Мы обсудили ряд существенных вопросов по обучению и подготовке членов избирательных комиссий на местах, впервые назначенных от этого избирательного объединения, наметили совместные планы по их методическому "вооружению" к единому дню голосования, как силами областной комиссии, так и силами самой партии. Также выслушали предложения партии по изменению регионального законодательства, совершенствованию избирательного процесса и обменялись мнениями по применению избирательного законодательства на территории Псковской области в случае изменения федерального. Мы поставили в известность партию о проведении организационных мероприятия по подготовке к единому дню голосования 2017 года» , - пояснил председатель избиркома.
Николай Цветков , отвечая на вопрос представителей партии о состоянии одномандатных избирательных округов в городе Пскове, пояснил, что избирательные комиссии свои полномочия по разработке схемы выполнили и общий итог работы будет рассмотрен на ближайшей сессии Псковской городской Думы 24 марта.
 
Лев Шлосберг, комментируя итоги встречи, сказал: «Нам важен нормальный, рабочий, постоянный контакт с избирательными комиссиями. Мы считаем, что избирательные комиссии являются важнейшим партнером в организации выборов и если что-то начинает "сбоить", то, как правило, это заканчивается большими проблемами для всех. Для нас исключительно важно, что, впервые в нашей практике, у нас есть член Избирательной комиссии области с правом решающего голоса, квалифицированный специалист. Нам стало легче взаимодействовать с избиркомом, кроме того, у нас появился куратор членов избирательных комиссий с правом решающего голоса от "Яблока", которые присутствуют в 26 территориальных избирательных комиссиях области и мы считаем, что постоянные рабочие отношения с избирательной комиссией дают возможность избирательным объединениям избежать неприятных сюрпризов во время избирательных кампаний».
 
Избирательная комиссия Псковской области предоставила партии информацию по календарному плану предстоящих избирательных кампаний, планируемых в единый день голосования 10 сентября 2017 года.
 
Напомним, что это четвертая встреча главы избиркома Николая Цветкова с представителями партийных фракций в Псковском областном Собрании депутатов, на которых обсуждается взаимодействие по подготовке и проведению предстоящих выборных кампаний и сбор предложений по изменению избирательного законодательства. Ранее состоялся разговор с руководителями региональных отделений партий КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Завершится серия встреч диалогом с лидерами партии ЛДПР.

Источник: Псковская Лента Новостей



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