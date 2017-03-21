Игорь Иванов принял предложение об участии в предстоящих выборах от партии «Родина»

20 марта известный псковский оппозиционный политик, депутат Пыталовского районного Собрания Игорь Иванов вышел из партии ЛДПР, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Родина».

Как сообщил сам депутат Игорь Иванов, его выход из партии обусловлен «деструктивной работой, проводимой региональным отделением партии, направленной на развал регионального отделения, а также тем, что региональное руководство совершает действия, порочащие репутацию членов партии, и наносит моральный ущерб организации».

«В воскресенье, 19 марта исполнился ровно 21 год, как я вступил в партию ЛДПР. Это целая политическая эпоха на региональном уровне. Победы и поражения, взлёты и падения, успехи и разочарования, это огромная часть жизни, с яркими событиями. Я участвовал во многих избирательных кампаниях, первой из которых были выборы главы администрации Псковской области в 1996 году, где мы фанатично и бескорыстно помогали на выборах Евгению Эдуардовичу Михайлову – первому губернатору от ЛДПР в России. Неизгладимое впечатление произвело знакомство с величайшим политиком XX и XXI века – Владимиром Вольфовичем Жириновским. Имею огромный опыт работы в различных общественных объединениях, и как результат - избрание в 2012 году депутатом Пыталовского районного Собрания депутатов, руководителем фракции ЛДПР. Все меня знают, как организатора сотен и сотен протестных акций, митингов и пикетов. Были и победы, и поражения, но всегда была борьба, борьба за справедливость! Сейчас, к сожалению, в партии нет никакой справедливости и правды», - пояснил депутат Игорь Иванов.

Со слов политика и общественного деятеля Игоря Иванова, анализируя последние негативные события в региональном отделении партии, интриги, склоки, подлоги, кляузы и подковерную борьбу, он считает нахождения в рядах ЛДПР нецелесообразным.

Игорь Иванов официально заявил, что принимает предложение от лидера Псковского регионального отделения партии «Родина», о совместной работе и сотрудничестве с ПРО «Родина», возглавив местные отделения партии в Пскове и Псковском районе, а также примет участие, вместе со своей командой единомышленников, в предстоящей избирательной кампании, так как считает партию «Родина» не мнимой оппозиционной структурой, а реальной политической силой, которая может навязать на выборах реальную политическую борьбу и стать альтернативой «партии власти».

Источник: Псковская Лента Новостей