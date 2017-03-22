ВЦИОМ: 88% россиян считают наилучшей формой правления республику

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ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы1
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
Результаты социологического опроса свидетельствуют, что 6% жителей страны знают человека, который мог бы стать новым монархом России
Данные проведенного «ВЦИОМ-Спутник» социологического опроса подназванием «Монархия для России: сто лет спустя» (есть в распоряжении «Известий») свидетельствуют, что большинство граждан не желают восстановления монархии в России.
Категорически против единовластия как формы правления высказались 68% россиян. 88% опрошенных наиболее подходящей формой правления для России назвали республику. Большинство противников монархии (16%) выступают за демократию.
В то же время 6% жителей страны знают человека, который мог бы стать новым российским монархом. Еще 22% респондентов «в принципе не против монархии», но не видят подходящей кандидатуры.
На вопрос «Почему вы за восстановление монархии?» затруднились ответить 50% граждан, выступающих в ее поддержку. Еще 10% полагают, что «во власти должен быть один человек». 8% респондентов заявили, что «это традиционный строй для России», а еще 8% опрошенных уверены, что при такой форме правления «было бы больше порядка».
Опрос проводился 16–18 марта 2017 года методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Участие в исследовании приняли 1,8 тыс. россиян.
Источник: Псковская Лента Новостей