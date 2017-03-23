Более 900 анкет по исследованию электоральных предпочтений жителей Великих Лук доставлено в региональное отделение «Единой России»

24 марта в офис Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» поступило более девятисот анкет по исследованию электоральных предпочтений жителей Великих Лук. Анкеты доставил заместитель секретаря Великолукского местного отделения Партии «Единая Россия» Константин Максимов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Отметим, что инициатива проведения анонимного социологического опроса, посвященного изучению мнения населения об электоральных предпочтениях потенциальных избирателей, принадлежит организаторам проекта «Школа кандидата «Единой России».

В анкету входят вопросы о степени политической активности гражданина, его политической и общественной позиции, удовлетворенности деятельностью действующего депутата по территориальному округу, где проживает анкетируемый, о личных и профессиональных качествах будущего депутата, кому можно было бы доверить мандат народного избранника.

Таким образом, в результате соцопроса, проводимого в местных отделениях партии «Единая Россия» в районных центрах и населенных пунктах региона, должны определиться критерии соответствия кандидатов на осуществление депутатских полномочий, отображающие предпочтительные ожидания жителей Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей