Суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей

Тверской суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей за организацию несанкционированной массовой акции в центре столицы, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, суд признал А.Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка).

Ранее по статье 20.2.2 КоАП РФ к административной ответственности в Москве были привлечены несколько уличных музыкантов.

Как сообщалось, А.Навальный был задержан 26 марта на улице Тверская в центре Москвы, где во второй половине дня проходила несогласованная с властями массовая акция протеста против коррупции.

Всего число задержанных, по данным полиции, составило около 500 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей