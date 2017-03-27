Суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей

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У великолучанки в магазине украли пакет, в котором был кошелек с 25 тысячами рублей и банковские карты с пин-кодами1
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Димон РаКакая бы реакция властей не последовала на вчерашние митинги и шествия имени Навального, жесткая или более-менее мягкая, можно смело утверждать, что в целом по стране несанкционированная акция оппозиции удалась. Наступила настоящая «Навальная весна». Соцсети забиты под завязку не только видео и фото с мест событий, но и небывалым энтузиазмом, сравнимым разве...
Тверской суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей за организацию несанкционированной массовой акции в центре столицы, сообщает «Интерфакс».
Таким образом, суд признал А.Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка).
Ранее по статье 20.2.2 КоАП РФ к административной ответственности в Москве были привлечены несколько уличных музыкантов.
Как сообщалось, А.Навальный был задержан 26 марта на улице Тверская в центре Москвы, где во второй половине дня проходила несогласованная с властями массовая акция протеста против коррупции.
Всего число задержанных, по данным полиции, составило около 500 человек.
Источник: Псковская Лента Новостей