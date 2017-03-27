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Акция оппозиции в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Акция оппозиции в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

  В воскресенье, 26 марта, в Пскове прошла антикоррупционная акция «Он нам не Димон». На несанкционированное властями мероприятие у здания кинотеатра «Октябрь» пришло до ста человек, поддерживающих...105



Суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей

27.03.2017 13:51 ПЛН, Псков

Тверской суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей за организацию несанкционированной массовой акции в центре столицы, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, суд признал А.Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка).

Ранее по статье 20.2.2 КоАП РФ к административной ответственности в Москве были привлечены несколько уличных музыкантов.

Как сообщалось, А.Навальный был задержан 26 марта на улице Тверская в центре Москвы, где во второй половине дня проходила несогласованная с властями массовая акция протеста против коррупции.

Всего число задержанных, по данным полиции, составило около 500 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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