В Пскове прошла акция протеста дальнобойщиков

Псковичи присоединились к Всероссийской акции протеста дальнобойщиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон». Как стало известно Псковской Ленте Новостей, 27 марта в Пскове в Летнем саду около памятника «Пушкин и крестьянка» собрались представители Ассоциации автоперевозчиков Псковской области, требующие отмены платежной системы «Платон».

По мнению участников митинга, «Платон» — это очередное вымогательство денег, которое власти узаконили. В акции приняли участие около 50 человек.

Напомним, крупные акции протеста против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон» начались в нескольких городах России. Система «Платон» введена в конце 2015 года. Тариф изначально собирались установить на уровне 3,73 рубля за 1 километр, но после массовых протестов дальнобойщиков правительство решило ввести «льготный период» - стоимость проезда километра установили на уровне 1,53 рубля. На прошлой неделе правительство сообщило о повышении тарифа с 15 апреля на 25% - до 1,91 рублей за 1 км пути. Ранее анонсировалось двукратное повышение.

Источник: Псковская Лента Новостей