Иван Цецерский на втором занятии «Школы кандидата» сравнил муниципальный бюджет со «шкурой скорняка»

В областном центре в бизнес-центре «Новая слобода» состоялось второе занятие «Школа кандидата». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», мероприятие прошло в рамках проекта Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». На занятие пришли граждане, планирующие принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Псковскую городскую Думу, а также те, кто заинтересован в политической жизни города и региона.

Одной из заявленных тем, которую обсудили участники в ходе занятия, была «Местный бюджет: образование и расходование средств в муниципалитете». Начальник финансового управления администрации г. Пскова Тамара Винт подробно рассказала о структуре, источниках доходной и расходной части городского бюджета.

Поясняя на правах ведущего общие принципы и значимые детали рассматриваемой темы, секретарь Псковского городского отделения партии Иван Цецерский сравнил бюджет муниципалитета со «шкурой скорняка».

«К сожалению, средства бюджета областного центра весьма ограничены. Можно размазать их тонким слоем согласно всем полномочиям, которые закреплены за органами местного самоуправления, а можно вложиться во что-то одно по максимуму. И тот, и другой путь, скорее всего, будет провальным, и псковичи останутся недовольными работой местной власти.

Мы пытаемся определить приоритеты, куда эффективнее вкладывать необходимые и достаточные средства, чтобы результат удовлетворил ожидания большинства жителей.

Например, в ближайшее время в Пскове будут отремонтированы 100 дворовых территорий, тем самым благоустройство жизненной среды пройдёт на значительной территории нашего города.

Также и собираемостью местных налогов. Можно, конечно, повысить ставку по верхней границе люфта, получив какие-то дополнительные средства. Только надо учитывать, что при этом снизится реальный жизненный уровень большого числа людей.

Куда ни коснись, везде две стороны медали, поэтому важно уметь принимать компромиссные решения, найти, так называемую «золотую середину». Это относится ко всем ключевым вопросам местного самоуправления», - отметил Иван Цецерский.

Напомним, «Школа кандидата» - цикл занятий, семинаров, мастер-классов и отраслевых круглых столов, которые позволят получить нужную и важную информацию обо всех сферах нашей жизни, а также навыки проведения дебатов, агитации, общения с избирателями.

Занятия «Школы кандидата» будут проходить в марте и апреле во всех местных отделениях партии «Единая Россия», где будет организована процедура предварительного голосования.

Справки можно получить в Псковском городском местном исполнительном комитете партии «Единая Россия» по телефону 720295.

Источник: Псковская Лента Новостей