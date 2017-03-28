Председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов: Нам удается найти единое решение

Нынешний год для Собрания депутатов Псковского района пятого созыва станет сложным и напряженным, так как он является завершающим. В сентябре будет избран уже новый состав. Подвести предварительные итоги пятилетней деятельности народных избранников и рассказать об изменениях, которые произойдут в представительном органе, мы попросили председателя Собрания Андрея Неофитова.

- Мы вступаем в очередную кампанию по подготовке к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут 10 сентября этого года. В соответствии с изменениями федерального законодательства, которые были внесены еще в 2014 году, шестой созыв Собрания депутатов Псковского района будет сформирован уже по-новому. По количественному составу, как и раньше, у нас останется 18 депутатов. Но если в нынешнем созыве по партийным спискам было избрано 9 депутатов и столько же по одномандатным округам, то теперь по партийным спискам должно быть не менее 10 депутатов и 8 - по одномандатным округам. Изменятся в сторону увеличения избирательные округа. В настоящее время территориальная избирательная комиссия внесла проект границ новых округов, который будет рассмотрен и утвержден на заседании Собрания. Вместо 9 планируется сформировать 8 округов, в каждом из которых насчитывается около 4 тысяч избирателей. Приятно отметить, что в связи с ростом численности населения Псковского района увеличилось и количество избирателей, причем значительно. Их теперь более 31 тысячи.

- Андрей Алексеевич, вы возглавляете Собрание депутатов уже два созыва. Каковы особенности работы нынешнего созыва?

- Если сравнивать его с предыдущим, то нужно отметить, что количество обращений граждан к депутатам стало меньше, несмотря на то, что сейчас много и везде говорят о снижении уровня жизни населения. Но этот факт свидетельствует о том, что проблемы, с которыми к нам приходят жители района, решаются. Например, такая больная тема, как дороги, стала подниматься реже. Ежегодно в районе выполняется большой объем дорожных работ. За прошедшие пять лет практически в каждой волости были проведены ремонты дворов и дорог внутри населенных пунктов, устанавливаются детские игровые площадки, проводится планомерная работа по капитальному ремонту досуговых учреждений... Мы начали эту работу в рамках Народной программы, которая была инициирована «Единой Россией». Собирали сходы граждан, решали вместе с депутатами и местной властью, что нужно ремонтировать в первую очередь.

Необходимо отметить, что в нынешнем созыве произошли изменения в структуре аппарата Собрания. В 2014 году для осуществления полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования был создан контрольно-счетный отдел. Он осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, можно сказать, выполняет функции аудитора, который определяет и показывает те точки, где можно более эффективно использовать бюджетные средства.

- А что можно сказать о законодательной деятельности представительного органа?

- В этом плане полномочия, которые исполняет Собрание депутатов, не изменились. В первую очередь это принятие нашего основного закона - Устава муниципального образования, внесение в него изменений и дополнений, утверждение местного бюджета и отчета его исполнения. К компетенции представительного органа относится также определение порядка управления муниципальным имуществом, что дает существенное пополнение бюджета. Сюда входит определение условий и порядка приватизации муниципального имущества, принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и другие вопросы. Мы всегда готовы работать с инвесторами, которые намерены вкладывать средства в развитие района. Ведь основная направленность деятельности муниципального образования - социальная. Этим вопросам всегда уделяется большое внимание в отчетах о деятельности Главы и Администрации района, которые ежегодно заслушиваются и утверждаются на заседании Собрания.

- Насколько активно депутатский корпус работает на местах, исполняет наказы своих избирателей?

- В нынешний состав Собрания входят серьезные, грамотные, высококвалифицированные специалисты практически из всех отраслей: сельского хозяйства, образования, здравоохранения, соцзащиты, бизнеса. Почти 80% из них избраны уже во второй раз, имеют большой опыт. Все депутаты хорошо знают территории, которые представляют, тесно сотрудничают с главами сельских поселений, внимательно относятся к наказам избирателей. Вопросы, связанные с земельными или жилищными отношениями, решаются совместно с Администрацией района. В прошлом году по обращениям местных предпринимателей депутатами были внесены корректировки в решение Собрания, определяющее порядок уплаты единого налога на вмененный доход. Коэффициент, используемый при его расчете, изменен для торговых точек в тех населенных пунктах, где невысокая покупательская способность. Это позволило, с одной стороны, предпринимателям сохранить свой бизнес, а с другой - обеспечить необходимыми товарами население небольших деревень.

В нашем Собрании работают представители пяти политических партий - «Единой России», ЛДПР, КПРФ, партий «Справедливая Россия» и «Яблоко». При обсуждении каких-либо вопросов у нас порой возникают серьезные дискуссии и споры, но они всегда проходят конструктивно, и в результате нам удается найти единое решение. Независимо от политической принадлежности все депутаты заботятся об интересах своих избирателей и работают на благо района. Еще раз хочу отметить, что это ответственные, порядочные, честные и отзывчивые люди.

- Андрей Алексеевич, что вы могли бы пожелать избирателям, которым предстоит выбирать новый состав Собрания?

- Чтобы они не только активно обсуждали кандидатов, но и сами выдвигали их. Как секретарь районного отделения партии «Единая Россия» хочу сообщить, что уже начался прием заявлений для участия в предварительном голосовании по выборам кандидатур в депутаты, которое мы проводим уже не первый год. В нем могут принимать участие не только члены партии, но и ее сторонники. Выдвигать своих представителей имеют право общественные организации и объединения, любые группы граждан, если считают, что этот человек достоин представлять их интересы. Постараемся, чтобы процедура предварительного выдвижения и голосования была максимально открытой, и как можно более широким стало обсуждение кандидатур. На выборах в прошлом году, когда эта работа была проведена на высоком уровне, «ЕР» получила больше голосов, чем рассчитывала. Ведь кандидатов выбирали на основе рейтингового голосования, к которому было привлечено большое количество псковичей. Активное участие жителей Псковского района в подготовке и проведении предстоящих выборов позволит сформировать качественный состав депутатского корпуса, который сможет работать плодотворно и эффективно.

Любовь Павлова, газета «Псковская провинция»

Источник: Псковская Лента Новостей