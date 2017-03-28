Новая схема избирательных округов Пскова положительно скажется на работе депутатов, уверен Игорь Сиротин

Новая схема избирательных одномандатных округов положительно скажется на работе депутатов Псковской городской Думы, уверен заместитель главы Пскова Игорь Сиротин. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Больше округов, меньше территория, больше депутатов-одномандатников. Я думаю, что работа будет качественнее. В идеале, конечно, в моем понимании, было, когда я работал в первом своем созыве. У нас было 25 округов и 25 депутатов-одномандатников, было еще проще и легче. Чем меньше территория, тем лучше», - сказал он.

«У меня был округ, а потом стало по сути два. Мне физически невозможно за всем уследить. Конечно, есть помощники, но все равно хочется самому вникнуть в проблему», - поделился Игорь Сиротин.

Депутат пояснил, что новые округа создавались на основе уже существующих с учетом мнения действующих депутатов и с привязкой к существующим ТИКам. «Я думаю, мы на правильном пути», - заключил он.

Напомним, новая схема одномандатных избирательных округов на территории города Пскова вбыла утверждена в ходе очередной сессии Псковской городской Думы 27 марта. Теперь в Пскове будет 15 одномандатных округов, средняя численность избирателей по одномандатному округу составит 11 149 человек. Формирование избирательных округов будет вестись, не выходя за рамки ±10% от средней численности, в соответствии с избирательным законодательством. Ранее также были озвучены предложения по количеству представляемых подписей для регистрации кандидатов в депутаты по единому и одномандатным округам. Так, по единому избирательному округу для регистрации кандидат должен представить более 830 подписей, по одномандатным округам - от 56 до 67 подписей в зависимости от численности избирателей в округе.

Источник: Псковская Лента Новостей