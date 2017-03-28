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Новая схема избирательных округов Пскова положительно скажется на работе депутатов, уверен Игорь Сиротин

28.03.2017 16:23 ПЛН, Псков

Новая схема избирательных одномандатных округов положительно скажется на работе депутатов Псковской городской Думы, уверен заместитель главы Пскова Игорь Сиротин. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».
 
 
«Больше округов, меньше территория, больше депутатов-одномандатников. Я думаю, что работа будет качественнее. В идеале, конечно, в моем понимании, было, когда я работал в первом своем созыве. У нас было 25 округов и 25 депутатов-одномандатников, было еще проще и легче. Чем меньше территория, тем лучше», - сказал он.
 
«У меня был округ, а потом стало по сути два. Мне физически невозможно за всем уследить. Конечно, есть помощники, но все равно хочется самому вникнуть в проблему», - поделился Игорь Сиротин.
 
Депутат пояснил, что новые округа создавались на основе уже существующих с учетом мнения действующих депутатов и с привязкой к существующим ТИКам. «Я думаю, мы на правильном пути», - заключил он. 
 
Напомним, новая схема одномандатных избирательных округов на территории города Пскова вбыла утверждена в ходе очередной сессии Псковской городской Думы 27 марта. Теперь в Пскове будет 15 одномандатных округов, средняя численность избирателей по одномандатному округу составит 11 149 человек. Формирование избирательных округов будет вестись, не выходя за рамки ±10% от средней численности, в соответствии с избирательным законодательством. Ранее также были озвучены предложения по количеству представляемых подписей для регистрации кандидатов в депутаты по единому и одномандатным округам. Так, по единому избирательному округу для регистрации кандидат должен представить более 830 подписей, по одномандатным округам - от 56 до 67 подписей в зависимости от численности избирателей в округе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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