Валерий Лесников о новой нарезке округов в Пскове: Нужно приблизить депутатский корпус к людям

Новая схема одномандатных избирательных округов в Пскове поможет приблизить депутатский корпус к людям. Такое мнение в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников («Единая Россия»).

«15 тысяч населения на округе - это очень много, депутату тяжело учесть наказы и пожелания большинства жителей. Вопросов сейчас очень много, обозначаются они и в социальных сетях, и на сайте губернатора. Чем меньше населения на округе, тем эффективнее будет работать депутатский корпус», - сказал он.

Валерий Лесников признал, что перед теми депутатами, которые избраны по спискам, население не ставит конкретных задач. «Да, конечно, на приемах депутаты «Единой России» получают какие-то вопросы, но большинство из них они перенаправляют депутатам-одномандатниках, потому что сами не разбираются. Работа представительного органа должна быть более эффективной», - заключил парламентарий.

Напомним, новая схема одномандатных избирательных округов на территории города Пскова была утверждена в ходе очередной сессии Псковской городской Думы 27 марта. Теперь в Пскове будет 15 одномандатных округов, средняя численность избирателей по одномандатному округу составит 11 149 человек. Формирование избирательных округов будет вестись, не выходя за рамки ±10% от средней численности, в соответствии с избирательным законодательством. Ранее также были озвучены предложения по количеству представляемых подписей для регистрации кандидатов в депутаты по единому и одномандатным округам. Так, по единому избирательному округу для регистрации кандидат должен представить более 830 подписей, по одномандатным округам - от 56 до 67 подписей в зависимости от численности избирателей в округе.

Источник: Псковская Лента Новостей