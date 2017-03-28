При новой нарезке округов оппозиция может рассчитывать в новом созыве Псковской городской Думы максимум на 5 мандатов - Артур Гайдук

При новой схеме одномандатных избирательных округов оппозиция может рассчитывать в новом созыве Псковской городской Думы максимум на 5 мандатов. Такое мнение в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал депутат местного парламента, член фракции «Яблоко» Артур Гайдук.

«При распределении десяти оставшихся мандатов по единому округу шансов получить третий мандат у коммунистов нет, все остальные не могут рассчитывать даже на второй - ни ЛДПР, ни "Справедливая Россия", ни "Яблоко"», - отметил парламентарий.

«Что касается одномандатных округов, то вы понимаете, что админресурс настолько сильно довлеет, что победить кого бы то ни было по одномандатному округу, кроме представителей партии власти, крайне тяжело, почти невозможно. Это очень хорошо показали предыдущие выборы в областное Собрание и в Госдуму, когда все одномандатные округа были забраны партией власти. И даже когда от "Единой России" шли люди, которые ничего из себя не представляют, они побеждают. Если бы пошли на выборы от любой другой партии, они не набрали бы и 3%. Само по себе участие в выборах от "Единой России" на одномандатных округах практически гарантирует победу», - сказал Артур Гайдук.

По мнению «яблочника», оппозиция сможет рассчитывать максимум на 5 мандатов, а значит, что все решения будут приниматься в Псковской городской Думе конституционным большинством «единороссов». Чтобы получить второй мандат, «Яблоку», по предварительным расчетам, нужно будет набрать порядка 20% голосов избирателей.

Напомним, новая схема одномандатных избирательных округов на территории города Пскова была утверждена в ходе очередной сессии Псковской городской Думы 27 марта. Теперь в Пскове будет 15 одномандатных округов, средняя численность избирателей по одномандатному округу составит 11 149 человек. Формирование избирательных округов будет вестись, не выходя за рамки ±10% от средней численности, в соответствии с избирательным законодательством. Ранее также были озвучены предложения по количеству представляемых подписей для регистрации кандидатов в депутаты по единому и одномандатным округам. Так, по единому избирательному округу для регистрации кандидат должен представить более 830 подписей, по одномандатным округам - от 56 до 67 подписей в зависимости от численности избирателей в округе.

Источник: Псковская Лента Новостей