Чтобы не было мучительно больно после 10 сентября

В малом зале псковского областного Собрания депутатов во вторник, 28 марта, прошла дискуссионная площадка «Трибуна открытых выборов-2017». Организатором этой встречи выступила избирательная комиссия Псковской области, а участниками – представители региональных отделений политических партий и общественных движений. Также в гости «на огонек» заглянули главный федеральный инспектор по области Андрей Калинин и уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

Председатель областного избиркома Николай Цветков, открывая встречу поприветствовал участников, отметил, что количество их растет год от года, что отрадно. И добавил, что речь на мероприятии пойдет исключительно про предстоящий единый день голосования 10 сентября 2017 года и подготовку к нему. Как бы ни было интересно поговорить о предстоящих в дальнейшем выборах главы государства и намеченных изменениях в федеральный закон о выборах, этот круг тем придется оставить за рамками встречи. Впрочем, обсудить и без того есть что.

Андрей Калинин, которому передали слово, предпочел не вдаваться в псковскую конкретику и ограничился общими благими пожеланиями. Он упомянул про конституционные принципы, на которых зиждется российская избирательная модель, обратил внимание на важность выборов в системе муниципальных образований и подчеркнул важность института партии в реализации права граждан на участие в политической жизни.

Слегка заскучавших после этой небольшой лекции участников немного взбодрил Дмитрий Шахов. Он анонсировал доклад уполномоченного по правам человека, который будет посвящен выборам, проходившим в Псковской области. Документ должен появиться буквально со дня на день, будет представлен вниманию губернатора и депутатов областного Собрания. А также выложен на сайте омбудсмена для открытого ознакомления. Покритиковал Дмитрий Владимирович и нашу избирательную систему на ее муниципальном уровне. Мол, есть крен в сторону снижения уровня представительства граждан. Отходим от демократии. Должно быть представлено мнение всех слоев населения, а не только 5-10%. Заодно попенял и самим псковским политикам, у которых претензии к ходу избирательной компании и работе органов избиркома появляются спустя месяц, а то и больше после дня голосования. А вот для кого нашлось у омбудсмена доброе слово, так это для самой избирательной комиссии. По мнению Дмитрия Шахова, открытость и умение взаимодействовать с участниками избирательного процесса у псковского избиркома была на высоком уровне и выгодно выделялась на примере других субъектов Российской Федерации.

Наконец, от взаимных реверансов и предисловий, перешли к предстоящим выборам. А они действительно обещают быть масштабными и горячими – ведь избирать будут не федеральную власть, до которой далеко, а своих муниципальных руководителей и депутатов, с которыми потом жить и работать бок о бок.

Подробности грядущей кампании участникам рассказал секретарь избиркома Сергей Ковальчук. Он отметил, что выборы пройдут в 144 одномандатных округах и 236 округах, где будут представлены списки избирательных объединений. Избирательная кампания затронет 21 муниципальный район, 2 городских округа и более пятисот тысяч избирателей. Иными словами, почти все население региона, за исключением Куньинского, Невелького и Себежского районов, где выборы уже состоялись.

Одних только глав районов предстоит выбрать семь человек – в Дедовичском, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском и Пыталовском районах. В соответствие с новыми требованиями законодательства все они пройдут прямыми всеобщими выборами. Таким образом, хитроумные схемы с двухголовыми администрациями, руководители которых не столько избираются, сколько, по факту, назначаются среди узкого круга заинтересованных лиц, постепенно уходят в прошлое. Сохраняясь разве что в крупных городах. Были подробно освещены такие юридические тонкости, как предельный размер избирательного фонда, сроки агитации, даты публикации заявлений от кандидатов в муниципальных СМИ, а также организация наблюдения на участках.

Вопросы, на взгляд рядового избирателя, мелкие, но для самих участников предвыборной гонки весьма существенные. Действительно, случаи, когда из-за законодательных нюансов кандидатов снимали с выборов, не редкость. Например, представитель партии «Патриоты России» рассказал историю, когда были не засчитаны подписи, собранные для выдвижения одного из кандидатов – лишь по той причине, что поменялись границы сельских волостей, а организаторы не успели отразить этого в документах.

Николай Цветков согласился с тем, что имела место излишне строгая регламентация. И привел пример еще «круче» - когда были не засчитаны подписи лишь потому, что в документах не прописали, что город Великие Луки находится в Псковской области. Впрочем, он тут же заверил, что федеральное избирательное законодательство смягчилось и таких бюрократических проблем больше не повторится.

Другой интересный вопрос, на котором остановились участники, касался границ избирательных округов. Как известно, в Пскове они были изменены и соответствующее решение утверждено на последнем заседании городской Думы. Николай Цветков пояснил, что «текстовая схема» новых округов будет опубликована в газете «Псковские новости», а графическая лежит в избиркоме, где ее может получить любой желающий. В ответ на это участники возразили, что на дворе XXI век, информационные технологии служат человеку и у избирательной комиссии есть свой сайт. Не лучше ли было бы на нем и выложить графическую схему, чтобы не заставлять людей ходить по инстанциям? А заодно добавить туда же и календарные планы выборов по каждому муниципальному образованию. Господин Цветков не слишком благосклонно отозвался на эти рацпредложения, сказав что областной избирком не может вмешиваться в полномочия своих муниципальных коллег, а что касается календарных планов – то их представители региональных парламентских фракций и так уже все получили на руки.

Деликатный вопрос о судимости кандидатов затронул зампредседателя областной избирательной комиссии Иван Патлач. Он порадовал участников, что ситуация меняется в лучшую сторону – в прошлом году судимости были выявлены всего у двух кандидатов, в то время как год назад таковых было 38. В связи с чем призвал руководителей региональных отделений партий и иных общественных организаций, идущих на выборы, внимательнее проверять личности своих кандидатов – чтобы потом не пришлось краснеть. Кроме судимостей, как известно, проверки проводятся на наличие двойного гражданства, корректность собранных подписей и декларированное имущество кандидатов. Причем, количество проверяющих инстанций с каждым годом увеличивается. В этом году, например, кроме всего прочего добавили Росавиацию, которая должна проверить кандидата на наличие у него летательных аппаратов. А то ведь всякое бывает. Мало ли у нас господ-товарищей, которым, по документам, нечего терять, кроме своих оков, а по факту они владеют не только яхтами и люксовыми автомобилями, но и целым авиапарком?

В дальнейшем представители псковского избиркома обещали провести еще несколько встреч, для того, чтобы обсудить различные юридические и организационные тонкости накануне предстоящих выборов.

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей