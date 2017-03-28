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Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Константином Вилковым

29.03.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - лидер регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков.

Ведущие программы Александр Савенко и Алексей Семенов поговорят с гостем о деятельности Псковского регионального отделения партии «Родина», а также обсудят актуальные темы общественно-политической повестки. Кроме того, Константин Вилков ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Вопросы Константину Вилкову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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