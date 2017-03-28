Александр Козловский: Главное при общении с людьми не лгать самому себе и говорить о том, во что искренне верите

В рамках работы «Школы кандидата» депутат Госдумы, инициатор общественного движения «Свое!» Александр Козловский поделился с великолучанами секретом успешного выступления на дебатах. В скором времени, в мае этого года, слушателям Школы предстоит принять участие в праймериз, которые предполагают выступление и общение с публикой.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 28 марта в Великих Луках состоялось очередное занятие в рамках работы регионального проекта партии «Единая России» «Школа кандидата». Мастер-класс для слушателей Школы провел депутат Государственной Думы от Псковской области, инициатор общественного движения «Своё!» Александр Козловский.

Он рассказал о составляющих успешного публичного выступления. «Главное при общении с людьми не лгать самому себе и говорить о том, во что искренне верите», - таков был главный посыл от Александра Козловского великолучанам.

«Год назад я сам участвовал в дебатах, - напомнил депутат Госдумы. - Кроме того, я провел более четырехсот встреч с жителями Псковской области. Их можно сравнить с дебатами - также были и выступления, и вопросы от публики. В процессе такого общения есть много нюансов, которыми я хочу с вами поделиться».

Александр Козловский порекомендовал кандидатам заблаговременно начать готовиться к дебатам. «Необходимо тщательно готовиться к каждому выступлению, заранее писать тексты, хорошо изучить темы, на которые вы будете говорить. Вам будут задавать вопросы, и не всегда они будут комфортными. У вас есть возможность отказаться от ответа, но лучше этого не делать», – посоветовал Александр Козловский.

Важным моментом при общении с публикой является и то, насколько хорошо оратор сумеет справиться со своим волнением. «Волнение тяжело преодолевается. Кто-то комфортно чувствует себя перед публикой, а для кого-то выступление становится настоящим испытанием, которое необходимо преодолеть», - отметил депутат Госдумы и признался, что сам каждый раз волнуется во время общения с публикой.

Также он обратил внимание слушателей «Школы кандидата» на то, что нужно стараться укладываться в регламент, подробно рассказав, сколько времени на дебатах отводится на выступление и ответы на вопросы публики. «Из личного опыта знаю, что лучше сказать самое главное. Пусть у вас лучше останется несколько секунд в запасе, нежели вы не договорите самую важную мысль и логически не завершите свою речь», – заметил он.

Как признался Александр Козловский, если бы у него была возможность заново начать готовиться к дебатам, то первые встречи он провел бы в коллективе возглавляемого им предприятия (на момент участия в праймериз Александр Козловский являлся генеральным директором ЗАО «ЗЭТО» – прим. авт.). Он посоветовал кандидатам сначала встретиться со своими сотрудниками. «Коллектив дружелюбно настроен. У вас будет возможность выступить, послушать вопросы, которые волнуют население. Сможете выявить свои ошибки и поработать над ними. У многих выступающих есть боязнь ошибиться, сделать что-то не так. Необходимо преодолеть этот страх и вести себя естественно. Только в этом случае ваша речь достигнет максимального эффекта», – заметил депутат Госдумы.

В завершение своего выступления Александр Козловский ответил на вопросы слушателей Школы кандидата, которые касались его опыта участия в дебатах в прошлом году.

Напомним, что проект «Школа кандидата» в Псковской области реализуется по инициативе регионального отделения политической партии «Единая Россия» Он проект призван подготовить желающих участвовать в выборах грамотно выстроить свою предвыборную кампанию. Через семинары, лекции и мастер-классы кандидаты приобретут навыки проведения дебатов, агитации и общения с избирателями. Программа «Школы кандидата» рассчитана на 2 месяца и продлится до праймериз, которые состоятся в мае 2017 года.

На территории города Великие Луки проходит предварительное голосование для определения кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Великолукской городской Думы и довыборы депутата Псковского областного Собрания по избирательному округу № 8.

Фото Александра Воробьева

Источник: Псковская Лента Новостей