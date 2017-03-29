Константин Вилков о предстоящих выборах: Постараемся расстроить политтехнологов и партию власти

«Мы постараемся расстроить политтехнологов и партию власти и показать максимальный результат. Наша задача для нас вполне достижима», - сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) лидер регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков, добавив, что задача-минимум для партии - два мандата в Псковской городской Думе.

Комментируя новую схему одномандатных избирательных округов на территории города Пскова, лидер регионального отделения партии «Родина» отметил, что сделано это только для того, чтобы усложнить выборные процедуры для оппонентов со стороны партии власти. «Хотя нам даже удобно, меньше подписей на каждый округ придется собирать. Правда, нужно найти 15 профессионалов на каждый округ, но мы это сделаем», - подчеркнул Константин Вилков.

Отвечая на вопрос радиослушателя по поводу судимости членов партии «Родина», К. Вилков подчеркнул, что всего лишь слухи. «В партии нет ни одного судимого, и я несудимый человек. Судимости у меня нет и не было ее никогда, я законопослушный гражданин», - подчеркнул лидер местного отделения партии.

Напомним, новая схема одномандатных избирательных округов на территории города Пскова была утверждена в ходе очередной сессии Псковской городской Думы 27 марта. Теперь в Пскове будет 15 одномандатных округов, средняя численность избирателей по одномандатному округу составит 11 149 человек. Формирование избирательных округов будет вестись, не выходя за рамки ±10% от средней численности, в соответствии с избирательным законодательством. Ранее также были озвучены предложения по количеству представляемых подписей для регистрации кандидатов в депутаты по единому и одномандатным округам. Так, по единому избирательному округу для регистрации кандидат должен представить более 830 подписей, по одномандатным округам - от 56 до 67 подписей в зависимости от численности избирателей в округе.

Источник: Псковская Лента Новостей