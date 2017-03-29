Четыре псковских молодогвардейца подали заявки для участия в праймериз «Единой России»

4 активиста регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» подали заявление для участия в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, пакет документов для участия в предварительном голосовании подали 22-летний индивидуальный предприниматель Максим Москвитин и 21-летний слесарь завода «Псков-Полимер» Дмитрий Яковлев, а также 20-летний студент ПсковГУ Илья Лавриненко и 29-летний менеджер сферы торговли Александр Скала.

В соответствии с регламентом, они представили все документы в организационный комитет.

Претенденты на включение в партийные списки получили право вести агитационную работу, в том числе проводить встречи с избирателями.

Напомним, что приём заявлений от желающих участвовать в предварительном голосовании продлится до 27 апреля. На сегодняшний день оргкомитетом зарегистрировано 45 человек, из них 4 - члены регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Документы от кандидатов, желающих побороться за право быть выдвинутыми от партии на выборах, принимаются в Псковском городском местном отделении «Единая Россия» по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, д. 9 ежедневно с 28 февраля до 28 апреля (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00.

Там же можно ознакомиться с составом организационного комитета, сроками и порядком проведения предварительного голосования, списком необходимых документов для выдвижения.

Ответственный за приём документов – Дмитрий Мартюшов, телефон 8(8112)720295

Напомним, с полным списком участников предварительного голосования можно ознакомиться на сайте предварительного голосования www.pg.er.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей